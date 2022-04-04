شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب عدد من أقراص عقار الكبتاجون المخدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت جمارك الإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة صبحي ربيع مدير الإدارة بالتنسيق مع الادارة العامة لمكافحة المخدرات بميناء القاهرة من ضبط محاولة تهريب عدد من أقراص عقار الكبتاجون المخدر بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة 2021 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.



صورة جماعية

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من تركيا علي رحلة خطوط شركة مصر للطيران رقم 738 اشتبه توني فكري رئيس قسم اللجنة الجمركية فى الراكب ك.ب.م يحمل جنسية عربية نظرا لارتباكه الشديد

وبسؤاله عما إذا كان يحمل أشياء ممنوعة أو يستحق عليها سداد ضرائب ورسوم جمركية أفاد بالنفي .

وقام حازم محمد علي مدير الحركة المشرف علي الصالة بتكليف أحمد محمد مجاهد مأمور الجمرك بتفتيش أمتعة الراكب فتلاحظ له ان مواسير أحدي الحقائب ثقيلة جدا فعرض الأمر علي تامر رمزي مدير الإدارة بالإنابة والذي كلف أحمد محمد مجاهد وعماد صلاح بفتح أعمده أحدي الحقائب فتبين وجود 1250 قرص من عقار الكبتاجون المخدر مخبأ بطريقة احترافيه داخل المواسير .

قرر صبحى ربيع مدير الإدارة الرابعة تم تحرير محضر ضبط جمركي رقم 83 لسنه 2022 بعد العرض على ابراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحه الجمارك وتسليم الراكب إلى النيابة المختصة.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.