شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار النفط مع اتجاه الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات جديدة على روسيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار العقود الأجلة للنفط خلال تعاملات اليوم الاثنين إلى أكثر من 100 دولار للبرميل مجددا في الوقت الذي أعلن فيه الاتحاد الأوروبي تجهيز حزمة عقوبات جديدة لفرضها على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا، .

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بنسبة 5ر4% إلى أكثر من 103 دولارات للبرميل. في الوقت نفسه أدان الاتحاد الأوروبي روسيا بسبب الفظائع المزعومة لجيشها في العديد من المدن الأوروبية، حيث قال إنه يعمل على إعداد حزمة جديدة من العقوبات ضد موسكو كأمر عاجل.