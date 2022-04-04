شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات مُيسرة.. «الزكاة» تتيح إلكترونياً عدة خدمات للمستوردين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عملاءها المستوردين إلى الاستفادة من الخدمات الجمركية المتاحة عبر موقعها والتي تُمكّنهم من إنهاء إجراءاتهم الجمركية والحصول على الخدمة بكل يُسر وسهولة، وبخطوات مُيسرة وواضحة.

وأوضحت الهيئة أن من أبرز الخدمات الجمركية المقدمة عبر موقع الهيئة خدمة تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية، التي تتيح إمكانية تأجيلها لمدة 30 يومًا من تاريخ عملية الفسح، بحيث يمكن للمستوردين التقدم بطلب التأجيل، وذلك من خلال تحديد المسار المناسب، سواء مسار التأجيل بتقديم الضمان البنكي، أو مسار التأجيل بتقديم الإقرار المستندي، مضيفةً في هذا الشأن أنه يُشترط للحصول على هذه الخدمة استيفاء جميع المتطلبات والمعايير التي حددتها الهيئة للاستفادة منها، والتي يُمكن الاطلاع عليها عند تقديم الطلب عبر موقع الهيئة الإلكتروني.

وأضافت الهيئة أنها أتاحت أيضًا عبر موقعها خدمة استرداد الرسوم الجمركية بحيث يمكن للمستوردين التقدم بطلب إعادة المبالغ المحصلة مسبقًا من الهيئة كرسوم جمركية، في حال ثبوت أحقيتهم بالاسترداد وفق الضوابط والشروط التي تتماشى مع نظام الجمارك الموحد، وتتيح هذه الخدمة، طلب استرداد الرسوم الجمركية القطعية، واسترداد رسوم التأمين، مع أهمية معرفة أن المطالبة في استرداد الرسوم الجمركية تستلزم عدم مرور 3 سنوات من تاريخ تأدية هذه الرسوم.

ومن الخدمات الجمركية المتاحة عبر موقع الهيئة، خدمة طلب الاسترداد الخاصة بقواعد المنشأ الوطنية، التي تتيح للمستوردين طلب استرداد الرسوم الجمركية على المنتجات التي اكتسبت صفة المنشأ في أي دولة من دول مجلس التعاون الخليجي، كما أتاحت الهيئة خدمة الاعتراض على قرارات التحصيل والتغريم وطلبات الاسترداد المرفوضة.

ودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك جميع الراغبين بالتعرف على الخدمات الجمركية المتاحة عبر الموقع إلى زيارة الصفحة الخاصة بالخدمات من خلال الرابط التالي هنا، كما دعت عملاءها في حال وجود أي استفسارات حول جميع الخدمات الإلكترونية الزكوية والضريبية والجمركية التي تُقدمها، إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك" ([email protected])، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected])، أو عبر المحادثات الفورية على الموقع الإلكتروني للهيئة (zatca.gov.sa).