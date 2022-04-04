شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع سعر سلة خامات أوبك إلى 104.90 دولار للبرميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) اليوم الاثنين إن سعر سلة خاماتها تراجع بواقع دولارين و84 سنتا ليستقر عند 104.90 دولار للبرميل في تعاملات يوم الجمعة الماضي بعد أن كان السعر 107.74 دولار يوم الخميس الماضي.



وقالت المنظمة - في نشرتها - إن المعدل السنوي لسعر السلة للعام الماضي بلغ 69.89 دولار للبرميل.



وكان الأمين العام لمنظمة (أوبك) محمد باركيندو أكد في وقت سابق على أن دور النفط والغاز مضمون في المستقبل المنظور، مشيرا إلى أنه "لا ينبغي النظر إلى انتقال الطاقة على أنه انتقال من مصدر إلى آخر".



وتوقعت منظمة (أوبك) أن يظل النفط والغاز يمثلان أكثر من 50 % من مزيج الطاقة المستقبلي في عام 2045 مع الأخذ بنظر الاعتبار الزيادة المتوقعة في النمو الاقتصادي العالمي وعدد سكان العالم في إشارة إلى أن جميع أشكال الطاقة ستكون مطلوبة في المستقبل.



يذكر أن وزراء الطاقة في تحالف (أوبك+) اتفقوا في ختام اجتماعهم الوزاري الـ27 يوم الخميس الماضي على مواصلة زيادة الإمدادات بنحو 432 ألف برميل في اليوم في مايو المقبل.



وأكد الوزراء - في بيانهم الختامي - أن العوامل الأساسية للسوق النفطية من العرض والطلب متوازنة وسليمة وأن التقلبات الحالية في الأسعار ناجمة عن التطورات الجيوسياسية الحالية.



وأشار تحالف (أوبك+) إلى نصف الزيادة هذا الشهر ستأتي من روسيا والسعودية أكبر منتجين للنفط مشاركين في اتفاق (أوبك+).. وستتمكن روسيا والسعودية من زيادة إنتاجهما بمقدار 105 آلاف برميل يوميا لكل منهما حتى 10.436 مليون برميل يوميا.



وكان تحالف (أوبك +) تمكن من استئناف حوالي ثلثي الإنتاج الذي توقف في المراحل الأولى من الوباء فيما لا تزال منظمة (أوبك) وشركاؤها يتوقعون ظهور فائض في المعروض ولكنه يبدو أقل مما كان يعتقد في السابق.