شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الأسهم السعودية وسوق أبو ظبي بجلسة الاثنين.. وهبوط دبى والبحرين والكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.63% رابحًا 82.58 نقطة ليغلق عند مستوى 13165.34 نقطة، وصعد المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 1.438% رابحًا 142.75 نقطة ليغلق عند مستوى 10071.58 نقطة، فيما تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.47% خاسرًا 16.72 نقطة ليغلق عند مستوى 3519.93 نقطة، وهبط المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.09% خاسرًا 1.93 نقطة ليغلق عند مستوى 2082.36 نقطة، وانخفضت مؤشرات بورصة الكويت.





بورصة السعوديةارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.63% رابحًا 82.58 نقطة ليغلق عند مستوى 13165.34 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.66% خاسرًا 411.72 نقطة ليغلق عند مستوى 24445.98 نقطة، وبلغ حجم التداول 183.4 مليون سهم بقيمة 9.03 مليار ريال.

وصعد 15 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها المرافق العامة بنسبة 4.04%، أعقبه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 3.96%، يليه قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 2.26%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.75%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.29%، ثم قطاعي البنوك والإعلام والترفيه بنسبة 0.82%، 0.81%، على التوالي، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.74%، فيما تراجع قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.63%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 1.07%، ثم قطاعي الرعاية الصحية والسلع طويلة الأجل بنسبة 0.88%، 0.82%، على التوالي، ثم قطاع النقل بنسبة 0.45%.

وقفز 79 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "أكوا باور" بنسبة 10%، ثم سهم "أماك" بنسبة 9.91%، ثم سهم "علم" بنسبة 8.30%، وتراجع 122 سهمًا على رأسها سهم "شمس" بنسبة 5.05%، ثم سهم "رعاية" بنسبة 3.62%، ثم سهم "جبل عمر" بنسبة 3.51%، فيما تصدر سهم "أماك" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 911 مليون ريال سعودي.





بورصة أبو ظبيوقفز المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 1.438% رابحًا 142.75 نقطة ليغلق عند مستوى 10071.58 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 1.816 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 2.1 مليار سهم، بقيمة 11.7 مليار درهم، عبر تنفيذ 9247 صفقة.

وصعدت 6 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها المواد الأساسية بنسبة 4.55%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 3.70%، يليه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 2.31%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.4%، وأخيرًا قطاع الصناعات بنسبة 0.12%، فيما تراجع قطاع المرافق بنسبة 2.33%.

وارتفع 19 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة إيبيكس للاستثمار" بنسبة 6.5%، ثم سهم "شركة فيرتيغلوب" بنسبة 4.55%، ثم سهم "شركة مجموعة الإمارات للاتصالات (مجموعة اتصالات)" بنسبة 3.81%، وتراجع 24 سهمًا على رأسها سهم "المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق" بنسبة 10%، ثم سهم "شركة أبو ظبي الوطنية لمواد البناء" بنسبة 6.19%، ثم سهم "شركة إيزي ليس لتأجير الدراجات النارية" بنسبة 3.64%، فيما تصدر سهم "بنك أبو ظبي الأول" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 332.9 مليون درهم.





بورصة دبيفيما تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.47% خاسرًا 16.72 نقطة ليغلق عند مستوى 3519.93 نقطة، وبلغ حجم التداول 182.3 مليون سهم محققة ما قيمته 461.6 مليون درهم من خلال تنفيذ 5389 صفقة لعدد 27 سهمًا.

وهبطت 4 قطاعات ببورصة دبي على رأسها البنوك بنسبة 1.26%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.17%، يليه قطاع التأمين بنسبة 0.72%، وأخيرًا قطاع الخدمات بنسبة 0.65%، فيما ارتفع قطاع السلع بنسبة 4.83%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 2.53%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.94%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.05%.

وارتفعت 9 أسهم ببورصة دبي، على رأسها سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 8.23%، ثم سهم شركة سوق دبي المالي بنسبة 6.93%، فيما تراجع 17 سهمًا على رأسها سهم شركة دار التكافل بنسبة 5.93%، ثم سهم بنك المشرق بنسبة 5%، وتصدر سهم شركة سوق دبي المالي قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 57.5 مليون ورقة بقيمة 149 مليون درهم.





بورصة البحرينوهبط المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.09% خاسرًا 1.93 نقطة ليغلق عند مستوى 2082.36 نقطة، وبلغ حجم التداول 3 ملايين سهم بقيمة 1.4 مليون دينار بحريني، وانخفض ببورصة البحرين قطاع الاتصالات بنسبة انخفاض 108.42% بضغوط هبوط سهمي شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو، زين البحرين بنسبة 3.97%، 1.36%، على التوالي، ثم قطاع العقارات بنسبة انخفاض 66.29% بضغوط هبوط سهم شركة عقارات السيف بنسبة 2.82%.

كما تراجع قطاع المال بنسبة انخفاض 10.28% بضغوط هبوط أسهم بنك البحرين والكويت، بنك السلام، شركة البحرين للتسهيلات التجارية، بنك البحرين الوطني بنسبة 1.96%، 1.03%، 1.02%، 0.16%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع المواد الأساسية بنسبة نمو 137.82% مدفوعًا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 1.97%، وصعد سهما بنك البحرين الإسلامي، البنك الأهلي المتحد بنسبة 6.25%، 0.09%، على التوالي.





بورصة الكويتكما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.38% خاسرًا 31.04 نقطة ليغلق عند مستوى 8084.42 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.59% خاسرًا 53 نقطة ليغلق عند مستوى 8965.82 نقطة، وارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.35% رابحًا 21.65 نقطة ليغلق عند مستوى 6271.66 نقطة، ونزل مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.2% خاسرًا 12.98 نقطة ليغلق عند مستوى 6568.66 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 181.6 مليون سهم بقيمة 57.5 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 11.1 ألف صفقة، وهبطت 9 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها الطاقة بنسبة 1.36%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.98%، يليه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.86%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.74%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.63%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.43%، ثم قطاعي الصناعة والبنوك بنسبة 0.23%، 0.22%، على التوالي، وأخيرًا قطاع التأمين بنسبة 0.14%، فيما ارتفع قطاع الخدمات الاستهلاكية وحيدًا بنسبة 0.07%.