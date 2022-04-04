شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 105.54دولار لبرنت و100.17دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط اليوم 105.54دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمى، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 100.17 دولار للبرميل.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد أعلن عن خطة للسحب من الاحتياطي الاستراتيجي النفطي، معلنا عن سحب مليون برميل يوميا من الاحتياطي النفطي لمحاولة خفض أسعار الوقود، وقال الرئيس الأمريكي في كلمة له أنه إذا استقلت أوروبا عن الغاز الروسي سيتغير الوضع تماما.

وتابع الرئيس الأمريكي، أن حرب الرئيس الروسى فلاديمير بوتين على أوكرانيا تفرض تكلفة على حلفائنا حول العالم، وبرر جو بايدن أسباب ارتفاع أسعار النفط بسبب كورونا وحرب أوكرانيا، قائلا: أسعار النفط ترتفع بسبب حرب روسيا على أوكرانيا.

وقال الرئيس الأمريكي، إن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى لإنهاء الاعتماد على النفط الخارجي، وقال جو بايدن، إنه لا دليل واضحا على سحب الرئيس الروسى فلاديمير بوتين قواته، متابعا: أمرت بسحب مليون برميل يوميا من الاحتياطي الاستراتيجي النفطي لمدة 6 أشهر.

واتهم جو بايدن، خلال خطابه، بعض الشركات الأمريكية برفض زيادة إمدادات النفط، لافتا إلى أن هناك أوقات صعبة ستكون على الشعب الأمريكي، وأضاف الرئيس الأمريكي، أن الوقت ليس مناسبا لشركات النفط حتى تحقق أرباحا قياسية، متابعا أن بعض الشركات ترفض زيادة إمدادات النفط.

وتابع جو بايدن، أن الاستخدام التاريخي للاحتياطي الاستراتيجي من النفط سيخفض الأسعار، مستطردا: ينبغي التوجه للاعتماد على موارد الطاقة النظيفة.

وقال الرئيس الأمريكي، إن على شركات النفط وقف زيادة أرباحها على حساب الشعب الأميركي، مشيرا إلى أن زيادة أسعار البنزين ترجع في الأساس إلى جائحة كورونا وحرب أوكرانيا وينبغي لنا زيادة الإمدادات، ومعروض النفط انخفض عالميا.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه قد يتم ضخ 30 إلى 50 مليون برميل نفط إضافي من الحلفاء والشركاء، موضحا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أصبح معزولا.

وأضاف الرئيس الأمريكي، خلال كلمته، أنه لا يستبعد وضع فلاديمير بوتين بعض مستشاريه في الإقامة الجبرية، متابعا: سنعمل على حرمان الرئيس الروسى من تمويل ترسانته الحربية.

ودعا جو بايدن الكونجرس الأمريكي إلى تمرير خطته لتسريع الانتقال إلى الطاقة النظيفة، مستطردا: علينا أن نكون مستقلين في مجال الطاقة على المدى الطويل.