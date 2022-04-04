شكرا لقرائتكم خبر عن تخصيص (3) أسهم في اكتتاب "السعودية لتمويل المساكن" لكل فرد .. ورد الفائض يوم الأربعاء 6 أبريل 2022م والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الرياض المالية المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومدير سجل بناء الأوامر والمتعهد بالتغطية في طرح 30% من أسهم شركة "السعودية لتمويل المساكن" للاكتتاب العام عن إتمام عملية تخصيص أسهم المكتتبين الأفراد يوم الإثنين 4 أبريل 2022م، وذلك بعد انتهاء عمليات التسوية والتدقيق وبعد إغلاق الاكتتاب لشريحة الأفراد، وذلك وفقاً للبيانات الختامية لعملية الاكتتاب.

كما أشارت في وقت سابق أن نسبة التغطية بلغت 2,644.01% من إجمالي الأسهم المطروحة والمخصصة لشريحة المكتتبين الأفراد والبالغة (3,000,000) سهم، ليتم بموجب ذلك تخصيص (3) أسهم كحد أدنى لكل فرد مكتتب، ولكل فرد مشمول في طلب الاكتتاب.

كما ذكرت الشركة أنه سيتم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بناء على حجم طلب كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المتبقية المطلوب الاكتتاب فيها، وذلك بنسبة تخصيص 0.94836%، كما قد تم تجميع كسور الأسهم وتخصيصها بشكل تنازلي بدءاً من الطلبات الأعلى بواقع سهم لكل طلب حتى نفاذها.

واستنادًا إلى نشرة الإصدار الخاصة باكتتاب الشركة أنه في حال قيام المكتتبين الأفراد بالاكتتاب بكامل أسهم الطرح المخصصة لهم والتي تمثل 10% من مجموع الأسهم الكلية المطروحة للاكتتاب العام والبالغة (30,000,000) سهم، فإنه يحق لمدير سجل الاكتتاب تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى (27,000,000) سهم والتي تمثل 90% من إجمالي أسهم الطرح.

كما أوضحت أن تغطية الفئات المشاركة قد بلغت 50 مرة، وأكَّدت شركة الرياض المالية التزام الجهات المستلمة بإنهاء إجراءات رد الفائض بموعد أقصاه يوم الأربعاء 6 أبريل 2022م، وأن إدراج أسهم شركة "السعودية لتمويل المساكن" في السوق المالية السعودية سيكون بعد استيفاء جميع المتطلبات والإجراءات ذات العلاقة، وسيتم الإعلان عن تاريخ الإدراج في موقع تداول السعودية الإلكتروني (www.saudiexchange.sa).

للمزيد من المعلومات وللاطلاع على نشرة الإصدار، يرجى زيارة موقع هيئة السوق المالية (www.cma.org.sa)، والموقع الإلكتروني لشركة الرياض المالية (www.riyadcapital.com)، والموقع الالكتروني للشركة (www.saudihomeloans.com).