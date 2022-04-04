شكرا لقرائتكم خبر عن 2.15 % انخفاض بالرقم القياسى للصناعات التحويلية والاستخراجية خلال يناير 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الجهاز المركـزي للتعبئة العامـة والإحصـاء اليـوم البيـانات الأولية للرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر يناير 2022. وقام الجهاز بتحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنه الأساس 2012/2013 وعلى مستوي الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي وفقا لدليل النـشـاط الـصناعي (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسي الشـهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013). وبلغ الرقم القيـاسي للـصناعـات التحويلية والاستخـراجية (بدون الزيت الخام والمنتجــات البترولية) 112.67 خلال شهر يناير 2022 (أولـي) مقابل 115.15 خلال شهر ديسمبر 2021 (نهائي) بنسبة انخفاض قدرها 2.15٪. وبلـغ الرقـم القيـاسـي لصناعة المنتجات الغذائية 142.65 خلال شهر يناير 2022 مقارنة بشهر ديسمبر 2021 حيث بلغ 140.65 بارتفاع قدره 1.42٪ وذلك لزياده الإنتاج للاستعداد لشهر رمضان. وبلـغ الرقـم القيـاسي لصناعة الملابس الجاهزة 103.09 خلال شهر يناير 2022 مقارنة بشهر ديسمبر 2021 حيث بلغ 101.50 بارتفاع قدره 1.57٪ وذلك لزياده الطلب . وبلغ الرقـم القياسي لصناعة الورق ومنتجاته 79.66 خلال شهر يناير 2022 مقارنة بشهر ديسمبر 2021 حيث بلغ 84.0 بنسبة انخفاض قدرها 5.17% وذلك وفقا لاحتياجات السوق. وبلـغ الرقـم القيـاسـي لصناعة المواد والمنتجات الكيماوية 105.61 خلال شهر يناير 2022 مقارنة بشهر ديسمبر 2021 حيث بلغ 123.13 بانخفاض قدره 14.23٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق .