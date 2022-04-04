المؤشر الرئيسى للبورصة يواصل تراجعه بمنتصف التعاملات بضغوط هبوط أسهم قيادية

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القاهرة - سامية سيد - واصل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، تراجعه بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي (مصر)، مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، سيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك، المجموعة المالية هيرميس القابضة، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، وسط مبيعات أجنبية، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 11540 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 1966 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 14028 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 4549 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.46% ليصل إلى مستوى 1934 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.34% ليصل إلى مستوى 2941 نقطة، وصعد مؤشر تميز بنسبة 1.03% ليصل إلى مستوى 4639 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم؛ بي انفستمنتس القابضة، اراب للتنمية والاستثمار العقاري، الدولية للصناعات الطبية-إيكمى، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركة الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف 120 ألف سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، جدوى للتنمية الصناعية، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 76694 سهم، 78095 سهم، 42 ألف سهم، على التوالي.

أعلنت 7 شركات وهم المتحدة للإسكان والتعمير، مجموعة مستشفيات كليوباترا، الكابلات الكهربائية المصرية، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، مصر بني سويف للأسمنت، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، شراء أسهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الأحد، واشترت الأولى 40760 سهم وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 2.33% من أسهم رأس المال، والثانية 5128 سهم، والثالثة 650 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 1.49% من أسهم رأس المال، والرابعة 100 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 0.1607% من أسهم رأس المال.

واشترت الشركة الخامسة 13.4 ألف سهم وبذلك يصل إجمالي الأسهم المشتراه 2.4 مليون سهم، واشترت السادسة 270 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 2.3%، 216.5 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 1.19%، فيما باعت شركة ابن سينا فارما 120 ألف سهم خزينة.

في سياق آخر أعلنت شركة إيديتا للصناعات الغذائية، الافتتاح الرسمي للمصنع التابع للشركة في المغرب، وتوقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الصناعة والتجارة المغربية، حيث تخطط الشركة زيادة استثماراتها في المغرب بحوالي 170 مليون درهم مغربي، كما وافق مجلس الإدارة على زيادة رأس المال إلى 100 مليون درهم وشراء خط إنتاج جديد لصناعة الكيك من إيديتا مصر.

ومن جهتها قالت شركة بي إنفستمنتس القابضة، إن مجلس الإدارة وافق على العرض الملزم من الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات (سلوشنز) إحدى الشركات التابعة لشركة الاتصالات السعودية (STC) للاستحواذ على كامل حصة شركة بي إنفستمنتس القابضة (البالغة 44.7% من خلال حصة غير مباشر) وذلك على أساس قيمة إجمالية لشركة جيزة سيستمز مبلغ وقدره 145 مليون دولار، وسيتم تحديد القيمة النهائية لحقوق ملكية مساهمي شركة جيزة سيستمز بعد خصم إجمالي قيمة الديون وإضافة النقدية وما في حكمها وإضافة أو خصم أي فروق في رأس مال العامل للشركة، وذلك في تاريخ إتمام الصفقة.

أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم (659) لسنة 2022، والمتضمن في مادته الأولى: "وقف شركة كوركت لاين للسمسرة في الأوراق المالية عن مزاولة النشاط المرخص لها به لمدة ثلاثين يوما إعمالًا لأحكام المادة (30) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وذلك لعدم قيامها بإزالة المخالفات المنسوبة إليها والواردة بالإنذار المؤرخ 12/09/2021"، ويسرى هذا القرار من اليوم التالي لإخطار الشركة به.