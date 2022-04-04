شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار الكويتى اليوم الاثنين 4-4-2022 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين سعر الدينار الكويتى خلال تعاملات اليوم الاثنين 4-4-2022، أمام الجنيه المصري بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى 57.66 جنيه للشراء، و60.29 جنيه للبيع، مقابل سعره بتعاملات أمس كان مسجلا 57.65 جنيه للشراء، و60.30 جنيه للبيع، أما فى بنك الإسكندرية سجل 56.16 جنيه للشراء، و60.20 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى 59.86 جنيه للشراء، و60.21 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الدينار الكويتى فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها. وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى59.86 جنيه للشراء.

60.21 جنيه للبيع.





سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى57.66 جنيه للشراء.

60.29 جنيه للبيع.





سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر57.66 جنيه للشراء.

60.29 جنيه للبيع.





سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib57.44 جنيه للشراء.

60.16 جنيه للبيع.





سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية56.16 جنيه للشراء.

60.20 جنيه للبيع.





سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامي57.92 جنيه للشراء.

60.36 جنيه للبيع.