شكرا لقرائتكم خبر عن الغرف السعودية تحذر من عروض وهمية للعمالة المنزلية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • إعلانات وهمية بأسعار زهيدة لإغراء المواطنين لإستقدام العاملات المنزلية

• استخدام رسائل الواتساب ومواقع التواصل الاجتماعي للإيقاع بالمواطنين

• الإعلانات الوهمية لاستقدام العاملات تمثل جريمة احتيال إلكتروني

حذر اتحاد الغرف التجارية السعودية ممثلاً في اللجنة الوطنية لشركات الموارد البشرية من انتشار عروض وهمية متنوعة لتقديم خدمات العمالة المنزلية أو للتنازل عن العاملات المنزلية بمبالغ زهيدة، حيث انتشرت في الآونة الأخيرة إعلانات لإغراء المواطنين الراغبين في استقدام العاملات المنزلية، وتمثلت تلك الأساليب في إغراء المواطنين بالدفع بعد الانتهاء من عملية نقل الخدمات للعاملات المنزلية، كما يتم استخدام رسائل الواتساب ومواقع التواصل الاجتماعي للإيقاع بالمواطنين، وإعطائهم روابط وهمية بغرض إتمام عملية نقل الخدمات ودفع المصروفات النظامية، وهي في الأساس وسيلة يتم من خلالها سحب المبالغ من الحسابات البنكية للمواطنين، وإمعاناً في عمليات الابتزاز، قد تكون تلك الروابط بأسماء شركات معروفة حتى يسهل خداع المواطن.

مما يشكل جريمة الاحتيال الإلكتروني، مكتملة الأركان وفقاً للمادة (الرابعة) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ 08/03/1428ه، ونصها:

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل شخص يرتكب أيًا من الجرائم المعلوماتية الآتية:

1- الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على سند ، أو توقيع هذا السند ، وذلك عن طريق الاحتيال، أو اتخاذ اسم كاذب، أو انتحال صفة غير صحيحة.

2- الوصول - دون مسوغ نظامي صحيح - إلى بيانات بنكية ، أو ائتمانية، أو بيانات متعلقة بملكية أوراق مالية للحصول على بيانات ، أو معلومات، أو أموال، أو ما تتيحه من خدمات.

ويناشد اتحاد الغرف السعودية المواطنين بعدم الانسياق لمثل تلك الرسائل والوسائل التي يلجأ إليها بعض ضعاف النفوس لتحقيق مكاسب سريعة، مستغلين حاجة المواطنين للعاملات المنزلية، خاصة في مثل هذه الأوقات من كل عام، وتدعو اللجنة الوطنية لشركات الموارد البشرية المواطنين لسرعة الإبلاغ عن تلك الحالات التي يرونها أو قد يكونوا قد وقعوا فريسة لها، حتى تقوم اللجنة بما يلزم وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة بما يضمن حفظ حقوق المواطنين.