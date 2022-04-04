شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يعود للإرتفاع ويتخطّى الـ 105 دولار للبرميل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تجاوزت أسعار النفط مستوى 105 دولارات للبرميل اليوم الاثنين مع استمرار المخاوف حيال شح الإمدادات بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا وعدن التوصل لاتفاق بشأن النووي الإيراني بالرغم من سحب دول من الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية.

فاقم غزو أوكرانيا في فبراير شباط بشدة مخاوفا حيال الإمدادات كانت موجودة بالفعل وترفع أسعار النفط. وزادت المخاوف من مزيد من الانخفاض في المعروض اعتبارا من هذا الشهر الجاري بسبب عقوبات فرضت على روسيا وإحجام المشترين عن النفط الروسي.

وارتفع خام برنت 63 سنتا بما يعادل 0.6 بالمئة إلى 105.02 دولار للبرميل بحلول الساعة 0805 بتوقيت جرينتش. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.08 دولار أو 1.1 بالمئة إلى 100.35 دولار للبرميل.

كان الخامان قد تراجعا دولارا لكل منهما في بداية التعاملات بالأسواق اليوم.

وقال ستيفن برينوك من بي.في.إم للسمسرة في النفط "هل سيسد الإفراج عن نفط من الاحتياطيات الاستراتيجية النقص الناجم عن العقوبات وإحجام المشترين عن النفط الروسي؟.. الإجابة المختصرة: لا". تراجعت أسعار النفط حوالي 13 بالمئة الأسبوع الماضي بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن سحب غير مسبوق من احتياطيات النفط الأمريكية وتعهدت دول أعضاء في وكالة الطاقة الدولية بعمليات سحب أخرى من الاحتياطيات. وبلغ الخام 139 دولارا الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى منذ 2008.

كما تدعم النفط بتوقف المحادثات الرامية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني، الذي من شأنه رفع العقوبات المفروضة على تداول النفط الإيراني. وحملت إيران اليوم الولايات المتحدة المسؤولية عن التوقف.