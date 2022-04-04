شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار العملات فى مصر اليوم الاثنين 4-4-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت أسعار العملات العربية والأجنبية ببداية التعاملات الصباحية اليوم الاثنين 4-4-2022 بالبنوك العاملة في مصر أمام الجنيه المصرى، حيث ثبت سعر الدولار أمام الجنيه المصري عند سعر 18.24 جنيه للشراء، و18.34 جنيه للبيع، كما استقر سعر الريال السعودى أمام الجنيه عند سعر 4.85 جنيه للشراء، و4.88 جنيه للبيع.

بينما تراجع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، عند 20.09 للشراء، 20.26 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ20.10 للشراء، 20.30 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها.

ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:



سعر الدولار اليوماستقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 18.23جنيه للشراء، و18.33 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.





سعر اليورو الأوروبى اليومتراجع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، عند 20.09 للشراء، 20.26 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ20.10 للشراء، 20.30 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.





سعر الجنيه الإسترلينى اليومتباين سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى عند 23.87 جنيه للشراء، 24.08 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ23.87 جنيه للشراء، 24.11 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.





سعر الريال السعودى اليومثبت سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر 4.85 جنيه للشراء، و4.88 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.





سعر الدينار الكويتى اليومتباين سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، 57.66 جنيه للشراء، و60.29 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ57.65 جنيه للشراء، و60.30 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.