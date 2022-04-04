شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الإثنين 4-4-2022 فى البنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصرى خلال التعاملات الصباحية اليوم 4-4-2022، بكافة البنوك العاملة فى مصر، مسجلا بالبنك الأهلي المصرى وبنك مصر سعر 18.23 للشراء، 18.33 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى cib سجل 18.19 جنيه للشراء، 18.29 جنيه للبيع.

وفى بنك الإسكندرية سجل 18.20 جنيه للشراء، 18.30جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى عند 18.21 جنيه للشراء، 18.31 جنيه للبيع.

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وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى: سعر الدولار فى البنك المركزى المصري18.21 جنيه للشراء.

18.31 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري18.23 جنيه للشراء.

18.33 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك الإسكندرية18.20 جنيه للشراء.

18.30 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك مصر18.23 جنيه للشراء.

18.33 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"18.19 جنيه للشراء.

18.29 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.25 جنيه للشراء.

18.35 جنيه للبيع.