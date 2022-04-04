شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسي، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 11526 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 1965 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 14042 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.45% ليصل إلى مستوى 4543 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 1926 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 2934 نقطة.