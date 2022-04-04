شكرا لقرائتكم خبر عن ضخ 108 مليون متر مكعب من الغاز الروسي عبر أوكرانيا اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات مشغلي خطوط أنابيب نقل الغاز الروسي إلى أوروبا استقرار تدفق الغاز الطبيعي عبر الخطوط الرئيسية التي تمر بأراضي أوكرانيا وخط نورد ستريم الذي يمر عبر بحر البلطيق اليوم الاثنين.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن شركة تشغيل خطوط أنابيب الغاز الطبيعي في أوكرانيا القول إن الكميات العابرة عبر الخطوط الأوكرانية اليوم تبلغ 3ر108 مليون متر مكعب وهو ما يقل قليلا عن اليوم السابق ويقترب من أقصى كمية ضختها شركة جازبروم الروسية المصدرة للغاز الطبيعي في إطار العقود مع أوكرانيا.

في الوقت نفسه تصل الكمية التي سيتم ضخها عبر خط نورد ستريم الذي يربط بين روسيا وألمانيا مباشرة 73 جيجاوات/ساعة، مقابل 71 جيجاوات ساعة أمس، وهو ما يعني تشغيل الخط بكامل طاقته تقريبا.

في المقابل استمر توقف عملية ضخ الغاز عبر خط يامال أوروبا اليوم، منذ توقف الضخ عبر هذا الخط مجددا يوم الجمعة الماضي.