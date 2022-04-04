شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن فى مصر تواصل الاستقرار فى ثالث أيام شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الإثنين، ثالث أيام شهر رمضان المبارك، بعد زيادة طفيفة أمس الأول بحوالي 2 جنيه قياسا على الأسعارأول أمس، لتسجل الفراخ تسليم أرض المزرعة 36 جنيها مقابل 38 جنيها للكيلو للفراخ البيضاء، وذلك مع استمرار ارتفاع الطلب المحلي مع قدوم شهر رمضان.

سعر الأبيض 38 جنيها للكيلو

سعر الساسو 37 جنيها للكيلو

كتكوت أبيض 7.75_8 جنيه

كتكوت ساسو 3.5 _ 3.75 جنيه

فراخ أمهات بيضاء 30 جنيها للكيلو

فى سياق متصل، استقر سعر كرتونة البيض الأبيض 53.5 جنيه والبيض الأحمر 56.5 جنيه والبيض البلدى يسجل 56.5 جنيه، وهذه الأسعار يضاف عليها تكاليف النقل ومكاسب المحلات والسلاسل التجارية.