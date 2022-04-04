شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار النفط في بداية التعاملات بآسيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت التعاقدات الآجلة لخام برنت بشكل طفيف في بداية التعاملات بآسيا وتواصل خسائرها.

وتأتي الخسائر المبكرة هذا الأسبوع بعد انخفاض أسعار النفط عند الإغلاق 13 في المئة الأسبوع الماضي فيما يعد أكبر انخفاض أسبوعي لها منذ عامين عندما أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن أكبر سحب على الإطلاق من احتياطيات النفط الأمريكية.

وتراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 1.01 دولار أو واحد في المئة إلى 103.38 دولار للبرميل بحلول الساعة 2223 بتوقيت جرينتش.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 84 سنتا أو0.9 في المئة إلى 98.43 دولار للبرميل.