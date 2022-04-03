«التجارة» تمدد لمجلس إدارة غرفة مكة 6 أشهر

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وأكد قرار وزير التجارة على استمرارية عمل لجنة الإشراف على انتخابات غرفة مكة المكرمة، واستكمال إجراءات العملية الانتخابية كما هو مقرر لها. واستند القرار على نظام الغرف التجارية الصادر بالمرسوم الملكي (م/ 37) ولائحته التنفيذية رقم (00010) والقرارات الوزارية ذات الصلة بما تقتضيه مصلحة العمل.
وقدم رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة نائب رئيس اتحاد الغرف السعودية هشام كعكي شكره لوزير التجارة، معتبرا أن التمديد لمجلس الدورة العشرين يأتي ضمن الدعم المستمر لقطاع الأعمال في مكة المكرمة، وتكريس للجهود لاستكمال حزمة المشاريع التي أطلقتها الغرفة خلال الفترة الأخيرة، والتي توجت بافتتاح مركز ريادة الأعمال ومركز غرفة مكة للمعارض والفعاليات والتي من شأنها تعزيز الأداء الاقتصادي في مكة المكرمة، وتنمية الأعمال والمجتمع.
التمديد الأول
180 يوما اعتبارا من 15 ربيع أول 1443
التمديد الثاني
180 يوما اعتبارا من 18 رمضان 1443
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