شكرا لقرائتكم خبر «التجارة» تمدد لمجلس إدارة غرفة مكة 6 أشهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدر وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي قرارا بالتمديد لمجلس إدارة الغرفة التجارية بمكة المكرمة «الدورة 20» لمدة 6 أشهر (180 يوما) للمرة الثانية، اعتبارا من 18 رمضان 1443، وذلك لحين صدور القرار الوزاري بتشكيل مجلس الإدارة الجديد «الدورة 21».

وأكد قرار وزير التجارة على استمرارية عمل لجنة الإشراف على انتخابات غرفة مكة المكرمة، واستكمال إجراءات العملية الانتخابية كما هو مقرر لها. واستند القرار على نظام الغرف التجارية الصادر بالمرسوم الملكي (م/ 37) ولائحته التنفيذية رقم (00010) والقرارات الوزارية ذات الصلة بما تقتضيه مصلحة العمل.

وقدم رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة نائب رئيس اتحاد الغرف السعودية هشام كعكي شكره لوزير التجارة، معتبرا أن التمديد لمجلس الدورة العشرين يأتي ضمن الدعم المستمر لقطاع الأعمال في مكة المكرمة، وتكريس للجهود لاستكمال حزمة المشاريع التي أطلقتها الغرفة خلال الفترة الأخيرة، والتي توجت بافتتاح مركز ريادة الأعمال ومركز غرفة مكة للمعارض والفعاليات والتي من شأنها تعزيز الأداء الاقتصادي في مكة المكرمة، وتنمية الأعمال والمجتمع.

التمديد الأول

180 يوما اعتبارا من 15 ربيع أول 1443

التمديد الثاني

180 يوما اعتبارا من 18 رمضان 1443