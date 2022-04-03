8 متنافسين يتأهلون للحصول على رخصة كشف لموقع الخنيقية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أمس عن تأهل 8 متنافسين، من مرحلة التأهيل المسبق، للحصول على رخصة كشف عن المعادن في موقع الخنيقية الواقعة بمنطقة الرياض.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن الشركات المتأهلة هي كل من: شركة «آلارا السعودية فينشرز»، وشركة التعدين العربية السعودية «معادن» وشركة «المصانع الكبرى للتعدين «أماك»، وشركة «فيدانتا ليميتد» وشركة «إسيل للتعدين والصناعة ليميتد» وشركة «إيفانهو إليكترك» وشركة «نورين للتعدين» وشركة «موكسيكو ريورسيس».

وذكرت الوزارة أنه سيتم منح المشاركين مدة شهرين لاستكمال المرحلة الثانية المتمثلة بتقديم العروض، والحصول على الوثائق الداعمة.

ويعد موقع الخنيقية من أكبر المواقع الاستكشافية في المملكة وتزيد مساحته على 350 كلم2، ويحتوي على موارد معدنية كبيرة تقدر بحوالي 25 مليون طن من خامات الزنك والنحاس.

ودشن وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، خلال زيارته لموقع الخنيقية التابع لمحافظة القويعية بمنطقة الرياض، في يناير الماضي، مبادرة «الاستكشاف المسرع»، وطرح رخصة تنقيب عن المعادن عن طريق المنافسة في موقع الخنيقية.

طرح رخصة الاستكشاف في موقع الخنيقية:







يناير 2022 طرح رخصة تنقيب عن المعادن عن طريق المنافسة.



20 مارس 2022 انتهاء مرحلة استقبال طلبات التأهيل المسبق.



29 مارس 2022 موعد إعلان المتنافسين المتأهلين والانتقال إلى المرحلة الثانية (تقديم العروض).



3 أبريل 2022 الإعلان الفعلي لتأهل 8 متنافسين على رخصة كشف لموقع الخنيقية.



الشركات المؤهلة للمنافسة: