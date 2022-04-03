خدمة زكاتي

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وأوضحت الهيئة أن الخدمة تتيح للأفراد إخراج الزكاة من خلال طرق الدفع الآمنة والموثوقة في البنوك، عبر خدمات سداد و»Apple Pay»، وبطريقة تضمن سرعة ومرونة تنفيذ الخدمة، مضيفة أن الخدمة تقدمها الهيئة للعام الخامس على التوالي، بعد أن حققت نجاحا ملفتا خلال الأعوام الماضية.
وأشارت في هذا الشأن إلى أن الخدمة تأتي لحث الأفراد على استخراج الزكاة عن طريق قنوات ذات كفاءة ومرونة عالية، لتصل إلى مستحقيها في الضمان الاجتماعي لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
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