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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - غرفة مكةالمكرمة أعلنت عن فتح باب التسجيل عبر منصتها الالكترونية للراغبين في دراسة الدبلومات من الجنسين في 19 تخصصا متنوعا من التخصصات الرائدة في سوق العمل.

وأوضحت الغرفة في بيان لها أن هذه الدبلومات تأتي في إطار تطوير المهارات والتهيئة لمجالات التوظيف، بواقع 300 ساعة دراسية، ما يعادل عاما دراسيا كاملا، بينها اللغة الإنجليزية والتسويق، والمحاسبة والإدارة المالية، والأمن السيبراني وغيرها.

وكان المركز قد أعلن عن فتح الباب للتقدم لاختبارات تحديد مستوى اللغة الإنجليزية IELTS عبر بوابة المركز.