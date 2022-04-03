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وتعد مشاركة «صنع في السعودية» إحدى مبادرات هيئة تنمية الصادرات السعودية المنبثقة من برنامج تطوير الصناعة والخدمات اللوجستية «ندلب»، امتدادا لمشاركاته السابقة في العديد من المحافل المحلية والإقليمية والدولية من مؤتمرات ومعارض وغيرها لتعزير مكانة وقيمة المنتج المحلي، كما صاحب هذه المشاركة انطلاق الحملة التسويقية «نصنع فخرنا» بمناسبة ذكرى مرور عام على «صنع في السعودية» الذي أطلقه وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف في 28 مارس 2021 ليشهد اليوم عددا من المنجزات والأرقام الداعمة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
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