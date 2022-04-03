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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع مع الشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية «دسر» مذكرة تعاون، بهدف تنمية وتطوير رأس المال البشري في المجال الصناعي وتوحيد الجهود وتعزيز التعاون في إيجاد الحلول ومعالجة التحديات التي تواجه الكوادر الوطنية، من أجل الإسهام في تنمية الاقتصاد الوطني ورفع نسب التوطين واستدامة الموارد البشرية. وبحسب بيان صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» نصت مذكرة التعاون على تنمية وتطوير رأس المال البشري بما يخدم المجال الصناعي، وحصر الاحتياجات التدريبية وتقديم برامج دعم تتوافق معها، وإطلاق مبادرات لتأهيل الباحثين عن عمل بمهارات من أهمها أساسيات التشغيل والمهارات التقنية والهندسية والمهنية، بالإضافة إلى تصميم وتنفيذ أنشطة تختص بالتوظيف في القطاع الصناعي.



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