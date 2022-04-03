142 مليارا قيمة عقود جرت ترسيتها في الربع الرابع بارتفاع 78%

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ارتفع إجمالي قيمة العقود التي جرت ترسيتها في الربع الأخير من عام 2021 إلى 142 مليار ريـال، مسجلة زيادة بنسبة 78 % عن عام 2020، وثاني أعلى قيمة سنوية منذ عام 2015، بحسب تقرير صادر عن مجلس الأعمال السعودي الأمريكي.

وأوضح التقرير أن المنطقة الشرقية تصدرت جميع المناطق، حيث حصلت على 37.6 مليار ريال تمثل 53 % من إجمالي قيمة العقود خلال الربع الأخير 2021. وسيطر قطاع النفط والغاز على العقود التي تمت ترسيتها في الشرقية، والبالغ عددها 25 عقدا، حيث استحوذ على 99 % من الحصة المخصصة حسب القيمة.

وسجلت منطقة الرياض ثاني أعلى قيمة للعقود بقيمة 10 مليارات ريال أو 14 % من الإجمالي خلال الربع الرابع، واستحوذت على 21 عقدا من العقود التي تمت ترسيتها في قطاعي العقارات والطاقة بقيمة بلغت 8.6 مليارات ريـال، أي 87 % من الإجمالي.

وحصلت منطقة تبوك على ثالث أعلى قيمة للعقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الرابع، حيث بلغت 9.3 مليارات ريال أو 13 % من إجمالي العقود، حيث تم إرساء 11 عقدا في قطاع المياه والقطاع الصناعي بقيمة 7 مليارات ريـال، أي 75 % من إجمالي العقود.

وارتبطت أغلب العقود بأنشطة التطوير في مشروع نيوم ومشروع تطوير البحر الأحمر. وتقدمت منطقة تبوك إلى المرتبة الثالثة بأعلى قيمة للعقود خلال عام 2021، والتي بلغت 14.4 مليار ريـال أي بنسبة 10 %.

وارتفع مؤشر مجلس الأعمال السعودي الأمريكي لترسية العقود إلى 209 نقاط بنهاية الربع الأخير. وهذه هي المرة الأولى التي يتخطى فيها مؤشر ترسية العقود حد 200 نقطة منذ الربع الأول من عام 2020، الذي كان قبل إجراءات الإغلاق العالمية الناجمة عن الجائحة.

بالإضافة إلى ذلك، شهد مؤشر ترسية العقود انتعاشا كبيرا خلال عام 2021، إذ سجل 100 نقطة أو أعلى في أحد عشر شهرا من الشهور الاثني عشر. ومن منظور الأداء، فقد سجل مؤشر ترسية العقود نموا قدره 94.21 نقطة، أي 75 % على أساس ربع سنوي، ونموا كبيرا قدره 113.64 نقطة، أي 119 % على أساس سنوي.

34.9 مليارا للنفط

بلغت قيمة العقود التي تمت ترسيتها في قطاع النفط والغاز 34.9 مليار ريـال في الربع الأخير من 2021، بعد أن شهدت الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2021 هدوءا نسبيا، إذ بلغ إجمالي قيمة العقود التي تم ترسيتها 8.6 مليارات ريـال. ويتضح النمو في العقود التي تمت ترسيتها في قطاع النفط والغاز من خلال الزيادة الكبيرة على أساس ربع سنوي، حيث شهدت العقود نموا بقيمة 33.2 مليار ريـال، وبقيمة 34.2 مليار ريـال على أساس ربع سنوي.

الطاقة الأفضل أداء

احتفظ قطاع الطاقة بمكانته كأحد أفضل القطاعات أداء من حيث قيمة العقود التي تمت ترسيتها فيه خلال عام 2021. وأرست الشركة السعودية للكهرباء ومكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة عقودا لمشاريع عدة بلغ صافي قيمتها 12.1 مليار ريـال خلال الربع الأخير من 2021.

وعلى الرغم من تفوق قطاع النفط والغاز، فإن أداء قطاع الطاقة خلال هذا الربع أدى إلى تحقيق 41 % من العقود التي جرت ترسيتها في 2021. وشهد قطاع الطاقة نموا بمقدار 7.4 مليارات ريـال، أي 156 % على أساس ربع سنوي، وبمقدار 8.5 مليارات ريـال، أي 238 % على أساس سنوي.

العقارات الأعلى قيمة

وشهد قطاع العقارات أعلى قيمة للعقود التي تمت ترسيتها فيه خلال الربع الأخير من عام 2021، حيث شهدت العقود التي تم ترسيتها بقيمة 7.6 مليارات ريـال ارتفاعا بمقدار 1.3 مليار ريـال، أي 21 % على أساس ربع سنوي، وبمقدار 1.7 مليار ريـال على أساس سنوي.

كما بلغت حصة سوق العقارات التجارية بالقطاع 4.4 مليارات ريـال، أي 58 % من جميع عقود العقارات التي تمت ترسيتها. وبلغت حصة سوق العقارات السكنية 1.6 مليار ريـال، أي 21 % من جميع عقود العقارات التي تمت ترسيتها، في حين استحوذت أسواق الضيافة والاستخدامات المتعددة على 989 مليون ريال أي 13 %، و600 مليون ريال، أي 8 %.

وقد شهد قطاع العقارات البالغة قيمته 20.9 مليار ريـال زيادة بقيمة 10.5 مليارات ريـال، أي 101 % في هذا العام عن 2020.

أعلى 3 مناطق بقيمة العقود خلال الربع الرابع:

الشرقية

37.6 مليار ريال

53 % من الإجمالي

الرياض

10 مليارات ريال

14 % من الإجمالي

تبوك

9.3 مليارات ريال

13 % من الإجمالي