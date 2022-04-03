غادة شلبى تجتمع بلجنة انتقال وزارة السياحة والآثار للعاصمة الإدارية الجديدة

القاهرة - سامية سيد - فى إطار متابعة وزارة السياحة والآثار لملف الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، اجتمعت اللجنة الدائمة لمتابعة تكليفات ملف الانتقال إلى العاصمة الإدارية برئاسة غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، وذلك لمتابعة أهم المستجدات الخاصة بتنفيذ تكليفات الانتقال إلى العاصمة الإدارية.

حضر الاجتماع العميد هشام سمير مساعد وزير السياحة والآثار للمشروعات، والدكتور خالد شريف مساعد وزير السياحة والآثار للتحول الرقمى، واللواء ايهاب سالم مساعد الوزير للشئون المالية والإدارية والمشرف على صندوق السياحة، والدكتور أحمد رحيمه معاون وزير السياحة والآثار لتنمية الموارد البشرية.

وخلال الاجتماع، تم استعراض ماتم انجازه من أعمال فى المبنى الإدارى الخاص بالوزارة وتجهيزه لاستقبال الموظفين، وتحديد احتياجاتهم من أدوات ومعدات وسرعات الإنترنت التى تيسر مهامهم الوظيفية بالشكل الأمثل، كما تم مناقشة الآليات المتبعة لانتقال الموظفين إلى مقار عملهم بالوزارة بالحى الحكومى بالعاصمة وما تم تنفيذ فى إطار خطة الدولة للانتقال التدريجى إلى العاصمة الإدارية، حيث بدأ بالفعل نقل عدد من الموظفين إلى المبنى الجديد كمرحلة أولى.

وأكدت نائب الوزير، أنه مع اقتراب موعد انتقال المرشحين من العاملين بالوزارة للعاصمة، تحرص الدولة على توفير الوسائل والأدوات التى تسهل على العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة للانتقال للعاصمة، والذى سيمثل نقلة نوعية فى تطوير الجهاز الإدارى والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وعقب انتهاء اجتماع اللجنة، تفقدت نائب الوزير مقر المبنى الإدارى للوزارة رافقها خلال الجولة عدد من العاملين فى الوزارة والمجلس الأعلى للآثار، كما حرصت على الالتقاء بمجموعة من العاملين الذين تم نقلهم بالفعل إلى المبنى الجديد، والتعرف على انطباعاتهم والوقوف على أية معوقات تكون قد واجهتهم أثناء العمل والعمل على تذليلها، وأكدت على أهمية دورهم فى نقل تجربة العمل فى المبنى الجديد لزملائهم تمهيدا لهم للحاق بهم.