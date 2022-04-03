شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 3/ 4/ 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأحد 3-4-2022.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع وشهر رمضان، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المحليين والأجانب، وسط أحجام تداول ضعيفة، وربح رأس المال السوقي 12.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 739.126 مليار جنيه.

إيقاف تداول 6 أسهمأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ الصناعات الغذائية العربية-دومتي، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، الدولية للصناعات الطبية-ايكمى، بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات، الدولية للأسمدة والكيماويات، أم بي للهندسة. إيقاف تداول 6 أسهمأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ الصناعات الغذائية العربية-دومتي، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، الدولية للصناعات الطبية-ايكمى، بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات، الدولية للأسمدة والكيماويات، أم بي للهندسة.

البورصة تربح 12.7 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع وشهر رمضان، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المحليين والأجانب، وسط أحجام تداول ضعيفة، وربح رأس المال السوقي 12.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 739.126 مليار جنيه. البورصة تربح 12.7 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع وشهر رمضان، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المحليين والأجانب، وسط أحجام تداول ضعيفة، وربح رأس المال السوقي 12.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 739.126 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 146.5 مليون ورقة مالية بقيمة 561.2 مليون جنيه، عبر تنفيذ 24.1 ألف عملية لعدد 183 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 80.8% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.65%، والعرب على 10.56% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 32.44% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 67.55%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 81.9 مليون جنيه، 29.9 مليون جنيه، 784.2 ألف جنيه، 9.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 91.2 مليون جنيه، 31.2 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 2.88%، ليغلق عند مستوى 11562 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.79% ليغلق عند مستوى 1962 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.51% ليغلق عند مستوى 14054 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.88% ليغلق عند مستوى 4563 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 1925 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.3% ليغلق عند مستوى 2931 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 1.72% ليغلق عند مستوى 4592 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 1166 نقطة.

وصعدت أسهم 69 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 24 شركة، ولم تتغير مستويات 90 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- الصناعات الغذائية العربية-دومتي بسعر إغلاق 4.500 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 14.21%.

- المجموعة المالية هيرميس القابضة بسعر إغلاق 19.300 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.10%.

- مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو بسعر إغلاق 108 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.11%.

- اودن للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 0.879 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.20%.

- جي بي أوتو بسعر إغلاق 4.270 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.02%.



وضمت الأسهم المتراجعة: وضمت الأسهم المتراجعة:

- الشرقية الوطنية للأمن الغذائي بسعر إغلاق 0.701 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.18%.

- الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف بسعر إغلاق 0.095 دولار بنسبة تراجع بلغت 3.06%.

- المجموعة المصرية العقارية بسعر إغلاق 0.864 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.70%.

- العبوات الطبية بسعر إغلاق 0.300 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.28%.

- اميرالد للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 1.704 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.18%.