شكرا لقرائتكم خبر عن مصلحة الضرائب العقارية تتيح 131 وظيفة جديدة عبر بوابة الوظائف الحكومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ عن حاجة مصلحة الضرائب العقارية لتعيين عدد 131 لوظائف قيادية بالمستويات الوظيفية "العالية – مدير عام"، اعتبارا من 29/3/2022 حتى 28/4/2022، وذلك عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز https://jobs.caoa.gov.eg/ ، والتى تحتوى على الوصف الوظيفى والشروط المطلوبة لشغل كل وظيفة.





تعرف على الشروط..1-مؤهل عالي يتواءم مع نوع وطبيعة العمل

2- قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل فى الوظيفة القيادية من المستوى الوظيفى الأدنى مباشرة وذلك بالنسبة للموظفين بالجهاز الإدارى للدولة وبالنسبة لغيرهم قضاء مـدة كليـة مقدارها ثمانية عشر عامًا على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.

3- أن يتوافر لدى المتقدم المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة.

4- اجتياز البرامج التدريبية المقررة فى ضوء ما يحدده الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.





المستندات المطلوبة: 1- ( إستيفاء نموذج طلب شغل الوظيفة ) المرفق بالإعلان .

2- بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم من جهة العمل ، وأية بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها بالنسبة للموظفين بالجهاز الادارى للدولة .

3- بالنسبة لغير الموظفين بالجهاز الادارى للدولة شهادات خبرة تتضمن الشروط المذكورة عاليه معتمدة ومختومة مدعماً بسيرة ذاتية ( باللغة العربية ) .

4- المستندات الدالة علي مستوى المهارات والقدرات والجدارات الأخرى اللازمة لشغل الوظيفة وانجازاته السابقة .

5- مقترحاً وافياً لتطوير الوظيفة " نسخة ورقية " علي أن يرفق نسخة من المقترح التطويري علي أسطوانة مدمجة CD

6- على أن تكون المستندات المقدمة مكونة من عدد ( 7 ) ملفات ( أصل + 6 صور )

مدون علي كل ملف " اسم المتقدم / جهة العمل / رقم التليفون / الوظيفة المراد التقدم عليها " وأن يرفق بها ، عدد 7 صور شخصية على أن ترفق بالملف الأصلي حديثة مقاس 4×6 ، عدد 7 صور ضوئية من بطاقة الرقم القومي سارية / على أن ترفق بالملف الأصلي .

وسيتم الاطلاع على أصل المستندات المقدمة فقط بالنسبة للسادة المتقدمين

من خارج الجهاز الإداري للدولة .

جميع الشروط الواردة بهذا الإعلان علي مسئولية الجهة.

وتقدم الطلبات والمستندات سالفـة الذكر وتسلم باليد برسم السيد الأستاذ / رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية ، والكائن مقرها (70 شارع الجمهورية – عمارة مصر المقاصة – أمام مستشفى صيدناوى - الدور الأول - القاهرة ) ، وذلك بالنسبة للوظائف المعلن عنها بالديوان ، أما الوظائف المعلن عنها بالمناطق الضريبية تقدم الطلبات والمستندات بالمنطقة الضريبية التابع لها الوظيفة ، وذلك إعتبارا من 29/3/2022 وحتى 28/4/2022، وذلك خلال ساعات العمل الرسمية