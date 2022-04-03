شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس شركة مايكروسوفت العالمية يزور الأهرامات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت، اليوم، منطقة أهرامات الجيزة براد سميث رئيس شركة مايكروسوفت العالمية برفقة أسرته، وكان في استقبالهم أشرف محيى الدين مدير عام منطقة آثار الهرم، والذي اصطحبهم في جولة بالمنطقة.

وقال أشرف محيى الدين إن الزيارة شملت جولة عند منطقة الهرم الأكبر ومنطقة تمثال أبو الهول ولوحة الحلم، وقد أبدى السيد براد سميث إعجابه بطريقة نحت التمثال وكبر حجمه. كما انتقلت الزيارة إلى منطقة البانوراما، وهناك حرص رئيس شركة مايكروسوفت على التقاط العديد من الصور التذكارية لتسجيل زيارته التي وصفها بالفريدة والممتعة، معربًا عن سعادته بما شاهده من كنوز بالمنطقة الأثرية المتميزة.