شكرا لقرائتكم خبر عن فى 7 خطوات.. ازاى تشتري "أولان لاين" من خلال محفظة الموبايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتيح شركات المحمول، للمشتركين في المحافظ الإلكترونية سداد المشتريات من على المواقع الإلكترونية أو من على تطبيقات التجار من خلال محفظة الموبايل، عبر 7 خطوات، وهي:

1- اختر السداد من محفظة الهاتف المحمول الإلكترونية من على الموقع أو التطبيق.

2- ادخل رقم الهاتف المحمول.

3- سيصلك رسالة بها كلمة سر تستخدم لمرة واحدة في مهلة محددة.

4- ادخل الرقم السري بمحفظتك الإلكترونية وكلة السر المرسلة إليك.

5- قم بالتأكيد على قيمة مشترياتك.

6- سيتم في الحال سداد قيمة مشترياتك وبدون تحمل أي رسوم إضافية.

7- ستتلقى إشعارًا بنجاح عملية سداد المشتريات (إيصال سداد).

وانخفضت أعداد المشتركين في الهاتف المحمول في مصر إلى 93.37 مليون مشترك بنهاية يناير عام 2022 مقابل 103.45 مليون مشترك بنهاية ديسمبر عام 2021 بنسبة انخفاض شهري 9.74%، ومقارنة مع 97.76 مليون مشترك بنفس الشهر من عام 2021 بنسبة انخفاض سنوي 4.49%، وبلغت نسبة انتشار الهاتف المحمول في مصر بنهاية يناير عام 2022 حوالي 89.93% بنسبة انخفاض شهري 9.85%، ومقارنة مع 95.87% بنفس الشهر من عام 2021 بنسبة انخفاض سنوي 5.94%.

تتيح خدمة المحفظة الإلكترونية على المحمول لمستخدمى المحمول فتح محفظة إلكترونية على خط الهاتف المحمول المسجل باسمك (حساب للهاتف المحمول)، إجراء معاملات مالية إلكترونيًا من خلال الهاتف المحمول (باستخدام الـUSSD أو التطبيق للهواتف الذكية) ومنافذ تقديم الخدمة مما يوفر عليك الوقت والنفقات والمجهود مع ضمان الخصوصية والسرية وحماية لك ولأموالك وذلك كله فى أى وقت ومن أى مكان من خلال الهاتف المحمول.