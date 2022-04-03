شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط بورصات السعودية وقطر والكويت في أولى جلسات رمضان..وصعود البحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات شهر أبريل، إذ تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.06% خاسرًا 7.64 نقطة ليغلق عند مستوى 13082.76 نقطة، وهبط المؤشر العام لبورصة قطر، بنسبة 0.14% خاسرًا 19.60 نقطة ليغلق عند مستوى 13513.56 نقطة، وانخفضت مؤشرات بورصة الكويت، فيما ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.52% رابحًا 10.74 نقطة ليغلق عند مستوى 2084.28 نقطة.





بورصة السعوديةتراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.06% خاسرًا 7.64 نقطة ليغلق عند مستوى 13082.76 نقطة، وهبط مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.61% خاسرًا 152.31 نقطة ليغلق عند مستوى 24857.70 نقطة، وبلغ حجم التداول 117 مليون سهم بقيمة 5.2 مليار ريال.

وهبطت 8 قطاعات بسوق الأسهم السعودية، على رأسها الإعلام والترفيه بنسبة 1.71%، أعقبه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.82%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.5%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.48%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.39%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.29%، وأخيرًا قطاعي الاستثمار والتمويل والاتصالات بنسبة 0.1%، 0.05%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع المرافق العامة بنسبة 2.64%، ثم قطاعي الخدمات الاستهلاكية وتجزئة الأغذية بنسبة 1.35%، 1.33%، على التوالي، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.81%.

وقفز 123 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "المتحدة للتأمين" بنسبة 9.89%، ثم سهم "الاتحاد" بنسبة 7.99%، ثم سهم "أكوا باور" بنسبة 7.62%، وتراجع 72 سهمًا على رأسها سهم "السعودي الألماني الصحية" بنسبة 3.06%، ثم سهم "نسيج" بنسبة 2.97%، ثم سهم "الكابلات السعودية" بنسبة 2.89%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 315.6 مليون ريال سعودي.

بورصة الكويتكما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.38% خاسرًا 31.23 نقطة ليغلق عند مستوى 8115.46 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.47% خاسرًا 42.59 نقطة ليغلق عند مستوى 9018.82 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.08% خاسرًا 4.75 نقطة ليغلق عند مستوى 6250.01 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.02% خاسرًا 1.38 نقطة ليغلق عند مستوى 6581.64 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 178.2 مليون سهم بقيمة 48.4 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 8341 صفقة، وهبطت 8 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.42%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 1.35%، يليه قطاع التأمين بنسبة 0.53%، ثم قطاعي العقار والخدمات المالية بنسبة 0.43%، 0.42%، على التوالي، ثم قطاعي البنوك والمواد الأساسية بنسبة 0.29%، 0.21%، على التوالي، وأخيرًا قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.01%، فيما ارتفع قطاع المنافع بنسبة 0.45%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.26%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.18%.





بورصة قطروانخفض المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.14% خاسرًا 19.60 نقطة ليغلق عند مستوى 13513.56 نقطة، وبلغ حجم التداول 110.7 مليون سهم بقيمة 357 مليون ريال عبر تنفيذ 9972 صفقة، وتراجع 26 سهمًا، وارتفع 21 سهمًا، واستقرت 3 أسهم.

وهبطت 4 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها الصناعات بنسبة 0.64%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 0.49%، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.11%، وأخيرًا قطاع الاتصالات بنسبة 0.06%، فيما ارتفع قطاع العقارات بنسبة 0.79%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.62%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.26%.





بورصة البحرينوصعد المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.52% رابحًا 10.74 نقطة ليغلق عند مستوى 2084.28 نقطة، وبلغ حجم التداول 4.5 مليون سهم بقيمة 925.2 ألف دينار بحريني، وارتفع ببورصة البحرين قطاع المال بنسبة نمو 229.71% مدفوعًا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 3.4%، وصعد سهمي بنك السلام، مجموعة جي أف إتش المالية بنسبة 1.04%، 0.61%، على التوالي.

فيما تراجع قطاع العقارات بنسبة انخفاض 39.77% بضغوط هبوط سهم شركة عقارات السيف بنسبة 1.67%، ثم قطاع المال بنسبة انخفاض 3.94% بضغوط هبوط أسهم المؤسسة العربية المصرفية، بنك البحرين الوطني، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.6%، 0.32%، 0.09%، على التوالي.