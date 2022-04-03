شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الثانية.. «التجارة» تمدد لمجلس «غرفة مكة» 6 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي قراراً بالتمديد لمجلس إدارة الغرفة التجارية بمكة المكرمة "الدورة 20" لمدة 180 يوماً للمرة الثانية، اعتباراً من 18 رمضان 1443هـ، وذلك لحين صدور القرار الوزاري بتشكيل مجلس الإدارة الجديد "الدورة 21".

وأكد قرار وزير التجارة على استمرارية عمل لجنة الاشراف على انتخابات غرفة مكة المكرمة، واستكمال إجراءات العملية الانتخابية كما هو مقرر لها. واستند القرار على نظام الغرف التجارية الصادر بالمرسوم الملكي (م/ 37) ولائحته التنفيذية رقم (00010) والقرارات الوزارية ذات الصلة بما تقتضيه مصلحة العمل.

وقدم رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة نائب رئيس اتحاد الغرف السعودية هشام بن محمد كعكي شكره لوزير التجارة وإلى مقام الوزارة.

واعتبر أن التمديد لمجلس الدورة العشرين يأتي ضمن الدعم المستمر لقطاع الأعمال في مكة المكرمة، وتكريس للجهود لاستكمال حزمة المشاريع التي أطلقتها الغرفة خلال الفترة الأخيرة، والتي توجت بافتتاح مركز ريادة الأعمال ومركز غرفة مكة للمعارض والفعاليات والتي من شأنها تعزيز الأداء الاقتصادي في مكة المكرمة، وتنمية الأعمال والمجتمع.