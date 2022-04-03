شكرا لقرائتكم خبر عن 38 مليون ريال إجمالي إيرادات مشروع إسطبلات الخيول بالدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت أمانة المنطقة الشرقية، اليوم عن فتح مظاريف المشروع الاستثماري للمركز الترفيهي لإسطبلات الخيول والخدمات المساندة بالدمام بإجمالي إيرادات 38 مليون ريال.

وأوضحت أمانة الشرقية أن طرح الفرص الاستثمارية وإطلاق المشاريع التنموية يأتي بهدف تعزيز الحركة الاقتصادية ودعم الأنشطة الخدمية والترفيهية، والسياحية والرياضية وعناصر جودة الحياة في المنطقة الشرقية، وإبراز مقومات المنطقة على الخارطة السياحية والترفيهية والرياضية وتسريع وتيرة التنمية وتحقيق مفهوم كفاءة الإنفاق والاستدامة المالية.

وأكدت أن المشروع يشتمل مركزاً لإسطبلات الخيول وإيوائها ومرافق وأنشطة متعددة للترفيه ورياضة الفروسية ومتحف ومركز لرعاية وتدريب المواهب ومجموعة من الخدمات المساندة كالمقاهي والمطاعم والساحات العامة والمسطحات الخضراء والألعاب والتي سيكون لها أثر إيجابي على جودة الحياة لسكان وزوار المنطقة الشرقية.

ودعت المستثمرين ورواد الأعمال للمشاركة في صناعة الاستثمارات وزيارة بوابة الاستثمار البلدي وتطبيق الهواتف الذكية (فرص) والتواصل مع مركز التميز الاستثماري بالأمانة للاطلاع على الفرص الاستثمارية بكل شفافية وسهولة.