شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس القابضة الكيماوية: مصر تنتج 7 ملايين طن من الأسمدة سنويا وحصتنا 10% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المحاسب عماد الدين مصطفى، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أن الشركات المصرية تنتج نحو 7 ملايين طن أسمدة أزوتية سنويا، وتصدر شركتنا نحو 10% من إنتاج مصر من الأسمدة سنويا.

وذكر مصطفى لـ"الخليج 365"، أن شركات مصر بجانب شركات كيما والنصر للأسمدة وسماد طلخا تنتج نحو 7 ملايين طن سنويا من الأسمدة الأزوتية، لافتا إلى أن الأسمدة صناعة لا غنى عنها لأي اقتصاد سواء لتدعيم القطاع الزراعى، أو للتصدير ولا سيما في ظل ارتفاع الطلب على الصادرات وهو ما يوضح اهتمام الدولة بالتوسع فى تلك الصناعة الهامة .

أضاف ان مصانع كيما 2 تعمل بكامل طاقتها وجار الاتفاق على تطوير المصانع القديمة لإنتاج حامض النيتريك ونترات الأمونيا ، بجانب ان شركة النصر تعمل وجار تطويرها أيضا مع شركة الدلتا للأسمدة والتي يتم حاليا دراسة ،وتقييم حالة الشركة تمهيدا لتطويرها .

وفيما يتعلق بمشروع انتاج الامونيا الخضراء بالشراكة مع شركة النصر والقطاع الخاص أوضح انه جار انتظار سعر الكهرباء حتى يتسنى السير قدما في المشروع ، موضحا انه يتم انتاج الامونيا الخضراء في مصانع كيما ، الا انها تحتاج لخلايا جديدة تتناسب مع معدلات استهلاك الكهرباء.