شكرا لقرائتكم خبر عن إل جي تمنح الأولوية لحلول الهواء الذكية مع حل LG INVERTER SINGLE والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - سهولة التركيب والصيانة في حل التكييف المتميز ذو الأداء الفائق

تستثمر إل جي إلكترونيكس (إل جي) منذ فترة طويلة في المملكة العربية السعودية، وكان توسيع منشأة الإنتاج أحدث إضافاتها إلى منشأة الرياض برهاناً على سعيها لتوسيع نطاقها المحلي والصناعي. وتقدم إل جي إلكترونيكس في ضوء ذلك حل LG Inverter Single Package المصمم للشركات السعودية التي تبحث عن الراحة وكفاءة الطاقة. ويعد الحل الجديد وحدة تبريد وتدفئة عالية الكفاءة ذات أداء قوي وصيانة مريحة.

التركيب البسيط ودعم توفير الطاقة

يضم حل LG Inverter Single Package تقنية 25RT Heat Pumpالتي تتيح أداءً لا مثيل له. وهو سهل التركيب، وتجعل أبوابه المفصلية صيانة المكونات بقمة البساطة. إضافةً إلى ذلك، يعمل الضاغط العاكس ذو الكفاءة العالية على تحسين كفاءة الطاقة وتعزيز متانة الضاغط وموثوقيته. ويضبط نشر الهواء وفقاً للبيئة، مما يوفر أكبر قدر من كفاءة الطاقة.

صمم ليتجانس مع الأجواء الحارة

صمم LG Inverter Single Package ليكتشف أوضاع البيئة الخارجية ودرجة الحرارة، ويحتوي على مرافق تدفئة وتبريد دون الحاجة لتثبيت جهاز تدفئة إضافي. وتستشعر تقنية التحكم المزدوج مع المناخ الدافئ على مدار العام في المملكة درجة الرطوبة والحرارة لضمان التشغيل المريح والاقتصادي دون الحاجة إلى تعديله طوال اليوم. ويتم خلال أيام الصيف ذات الرطوبة العالية نشر الهواء البارد للتخلص السريع من الحرارة الكامنة. وبالمثل، يتم في أيام الصيف ذات الرطوبة المنخفضة نشر الهواء الأكثر اعتدالاً لجعل المبنى أقل جفافاً. ويساعد الحل بتوفير التكاليف السنوية ويضمن أيضاً عدم الحاجة للاستثمار الإضافي بأجهزة التدفئة الكهربائية، إضافةً إلى توفيره للطاقة.

الراحة والتكلفة الفعالة

تعتبر الراحة والكفاءة جانبَين كبيرين في عملية اختيار جهاز التبريد المناسب، إضافةً إلى مدى سهولة تركيب الجهاز واستخدامه وصيانته. وكلما كانت تلك الخصائص أسهل وأكثر سلاسة، كلما كان الجهاز أفضل. ولن يحتاج المستخدم مع محرك المروحة المباشر Direct Drive Fan Motor إلى ضبط البكرة والحزام أو تزييتهما من وقت لآخر. ويخفض عدد الأجزاء القليل بشكل كبير من تكاليف الإصلاح ويجعل الصيانة أسهل بكثير. علاوةً على ذلك، يوفر هذا الحل تغطية واسعة النطاق مع محرك الضغط الساكن العالي.

سهولة التحكم

يتميز LG Inverter Single Package بخاصية ضبط حجم الهواء بسهولة. وليست هناك حاجة لقراءة كتيّبات الاستخدام الثقيلة، حيث يسمح جهاز التحكم عن بعد للمستخدم بتغيير تدفق الهواء بسهولة. ومع مجموعة متنوعة من حلول التحكم الفعالة، يعد نظام التحكم وحدة تحكم فردية ذكية مع بيئة متناغمة ومرنة لإدارة الطاقة. وتساعد واجهته سهلة الاستخدام في تحديد وتلبية احتياجات المساحة ومجموعة المستخدمين الذين يسكنونها.

الكفاءة في مختلف البيئات

يقلل هيكله المعزز من وقت التركيب والصيانة. ويمكن بفضل وصلة مجرى الهواء القابلة للتحويل تركيب LG Inverter Single Package في مواقع مختلفة مع الحفاظ على ذروة الأداء. ويتميز المبادل الحراري "Ocean Black Fin" بمقاومة عالية للتآكل، وهو مصمم للعمل في البيئات الملوثة والرطبة. إضافةً إلى ذلك، يضمن المرشح القابل للغسل من النوع المنزلق سهولة الصيانة ويطيل عمر المنتج.

قال يونووك جيونغ، المدير العام لشركة إل جي إلكترونيكس: "يسرنا إطلاق LG Inverter Single Package الذي يلبي متطلبات سياسة الحكومة السعودية الصديقة للبيئة وكذلك توقعات العملاء".

وبما يخص كفاءة الطاقة، ستطبق الوكالة السعودية للطاقة نسبة كفاءة الطاقة الموسمية اعتباراً من شهر يوليو. وتم تطبيق المعيار الجديد على منتجات حلول الهواء من إل جي إلكترونيكس في السوق السعودي والتي تم توفيرها على نطاق واسع منذ شهر مارس.

تساعد نسبة كفاءة الطاقة الموسمية، وهو مستوى أكثر تقدماً لمعيار نسبة كفاءة الطاقة، في تقليل استهلاك الكهرباء في حلول الهواء للوصول إلى معيار أكثر اقتصادية وفعالية.

كما عقدت إل جي إلكترونيكس ندوات لتقديم حل SAC Split الجديد والمتوافق مع معايير المركز السعودي لكفاءة الطاقة والذي يندرج تحت شعار Yalla Green. وعقدت الندوات في جدة بتاريخ 28 فبراير، وفي الدمام بتاريخ 7 مارس، وفي الرياض بتاريخ 14 مارس وحضرها ممثلون من مجموعة شاكر.

لمعرفة المزيد عن حل LG Inverter Single Package، يرجى زيارة: solution-air-packaged-https://www.lg.com/sa_en/business/single.