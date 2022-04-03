الدولار يتراجع أمام الجنيه في منتصف التعاملات

الشارقة - اميمة ياسر -

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 6 بنوك مع منتصف تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستواه في تعاملات الصباح، بينما استقر السعر في 4 بنوك أخرى.

ونشر موقع "مصراوي" قائمة بسعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في 10 بنوك تعمل في السوق المصرية.

أسعار الدولار اليوم

البنك الأهلي المصري: 18.23 جنيه للشراء، و18.33 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

بنك مصر: 18.23 جنيه للشراء، و18.33 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

بنك الإسكندرية: 18.20 جنيه للشراء، و18.30 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

بنك القاهرة: 18.23 جنيه للشراء، و18.33جنيه للبيع، بتراجع قرش.

البنك التجاري الدولي: 18.19 جنيه للشراء، و18.29 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

البنك العربي الأفريقي الدولي: 18.20 جنيه للشراء، و18.30 جنيه للبيع.

كريدي أجريكول: 18.20 جنيه للشراء، و18.30 جنيه للبيع.

بنك البركة: 18.23 جنيه للشراء، و18.33 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 18.21 جنيه للشراء، و18.31 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 18.27 جنيه للشراء، و18.37 جنيه للبيع.