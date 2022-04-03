شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة المطاعم: برامج تدريبية متطورة فى سلامة وصحة وأمان الغذاء والجودة السياحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عادل المصرى، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، حرص الغرفة على دعم قطاع التعليم السياحى بالخبرات المتاحة من قبل أعضاء الجمعية العمومية للغرفة، واصفاً أن التعليم هو الأداة الرئيسية لتنفيذ إستراتيجيات الدولة، وهو الوسيلة الأساسية لإعداد القوى البشرية المؤهلة بما يتلائم مع إحتياجات سوق العمل المتغيرة.

وقال المصرى - فى كلمته بالملتقى الأول للتوظيف الذى أقامته كلية السياحة والفنادق بجامعة المنصورة بمناسبة الإحتفال باليوبيل الذهبى لإنشاء الجامعة والتى ألقاها نيابة عنه الأستاذ على كامل منصور، عضو مجلس الإدارة للغرفة الرئيسية، رئيس فرع الغرفة للدلتا والقناة - إننا نقدم كل خبراتنا للمؤسسات التعليمية من أجل تخريج أجيال واعية سلاحها العلم والمعرفة لتحمل راية المسئولية نحو مستقبل أفضل، وهو ما يتطلب الإستعانة بإمكانيات وخبرات مؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى السياحى لتحقيق معايير التطوير والجودة من أجل الارتقاء بمستوى التعليم الفنى السياحي وبمستوى خريجيه بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل السياحي، وتنفيذا لخطة مصر والإستراتيجية السياحية 2030.

وأشار رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إلى إنه فى هذا الإطار لدعم المؤسسات التعليمية السياحية، فقد أبرمت الغرفة خلال الفترة الماضية العديد من بروتوكولات التعاون مع عدد من الكليات والمعاهد السياحية العليا ، بهدف تقديم الخبرة والمشورة والدعم والمساندة لهذه المؤسسات التعليمية وبدورها للطلبة لإعدادهم بصورة متميزة تتناسب مع متطلبات وإحتياجات سوق العمل السياحى، والتخصصات الواجب توافرها لسد العجز فيها .

وأوضح المصرى، أن هذه البروتوكولات تتضمن إعداد الطلبة وتأهيلهم للعمل مباشرة عبر التدريب العملى فى المنشآت والمطاعم لأعضاء الجمعية العمومية للغرفة، مما يكسبهم خبرة عملية تتيح لهم السبق للحصول على فرص العمل المناسبة لتخصصاتهم، ومواكبتهم للتطور السريع فى الخدمات السياحية، وإستخدام أحدث أنظمة تكنولوجيا المعلومات الحديثة في كافة المجالات والتخصصات.

وتابع، إننا كغرفة نسعى ونهدف للمساندة والدعم لنقدم جيلاُ من العاملين بقطاع السياحة مؤهلين ومدربين بما يخدم القطاع، يحقق التقدم من خلال دعم وتطوير وتنمية مواهب الكوادر البشرية، ويرتقى بمستوى الخدمات السياحية والتى أصبحت أحد أدوات السبق والتميز السياحى على المستوى العالمى، عبر هذه البروتوكولات المهنية التعليمية.

وأعلن عادل المصرى، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، ترحيب وإستعداد الغرفة بالتعاون مع المؤسسات والكيانات التعليمية السياحية لإقامة الدورات التدريبية للطلبة بالمنشآت الأعضاء بالغرفة فى مجالات شعبة الضيافة أو إدارة المنشآت والمطاعم السياحية ،وجودة وسلامة وأمان الغذاء، وتطبيق مفاهيم الجودة والأيزو في الأغذية والمشروبات، وإدارة الموارد البشرية وتنميتها بالمنشآت والمطاعم السياحية، والأغذية والمشروبات، والإدارة الإستراتيجية للمطاعم والكافتريات السياحية، والسلامة والصحة المهنية فى المطاعم.

وشاركت الغرفة فى الملتقى بوفد ضم كل من على كامل منصور، عضو مجلس الإدارة، والأستاذ محمد رمضان، مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات والإتصالات بالغرفة، وشهد قيام الدكتور محمد المليجى، نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بتسلم درع الكلية إلى على كامل منصور، وشهادة تقدير إلى الأستاذ محمد رمضان وذلك بحضور الدكتور محمد عبد اللطيف عميد كلية السياحة والفنادق جامعة المنصورة والدكتورة دعاء سمير حزه، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، المشرف على الملتقى، والدكتورة إسراء عبد المجيد ،مديرة وحدة متابعة الخريجين ومقرر الملتقى.

ومن جانبه أعلن على كامل منصور، عضو مجلس الإدارة للغرفة الرئيسية، رئيس فرع الغرفة للدلتا والقناة ،أن مشاركة الغرفة فى هذا الملتقى كان لتعريف الخريجين بالدور الهام الذى تقوم به غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، وكذلك الأنشطة والخدمات والإمتيازات المقدمة لأعضائها، إلى جانب إعداد قاعدة بيانات لهؤلاء الخريجين بالحاسب الآلى للغرفة لإرسالها لأعضاء الجمعية العمومية للغرفة لإنتقاء ما يتناسب مع إحتياجاتهم من العمالة، فى إطار فتح باب جديد وأمل لهؤلاء الخريجين للإلتحاق بالوظائف الشاغرة بالمنشآت والمطاعم المناسبة لإمكانياتهم .

فى الوقت الذى قام به محمد رمضان، مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات والإتصالات بالغرفة بتقديم استمارات التوظيف وتقديم المشورة الوظيفية لخريجي الكلية وطلابها بشأن فرص العمل والتدريب المتاحة والقدرات والمهارات المطلوبة لتلك الفرص.