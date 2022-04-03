شكرا لقرائتكم خبر عن برتوكول تعاون بين المجلس التصديرى للملابس ومصلحة الجمارك لتسهيل نفاذ الصادرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع المجلس التصديري للملابس الجاهزة برتوكول تعاون مع وحدة دعم المصدرين والمنتجين بمصلحة الجمارك، بهدف تسهيل حركة صادرات الملابس الجاهزة المصدرة وحل العوائق التي تواجه المصدرين، والمساعدة في نفاذ المنتجات المصرية إلي الأسواق الخارجية.

وأكدت ماري لويس رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أن هذا البرتوكول يأتي في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بأهمية دعم وتحفيز القطاع التصديري والعمل على مضاعفة الصادرات لما له من دور مهم في تحقيق الأهداف المنشودة للدولة للوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنوياً، خاصة أن الصادرات تمثل أحد أهم المصادر الرئيسية للاقتصاد القومي وعنصر أساسي في جلب العملة الصعبة ومن ثم زيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية.

ووجهت ماري الشكر لوحدة دعم المصدرين في مصلحة الجمارك على الجهود المبذولة لتسهيل نفاذ الصادرات والتعامل الفوري والجدي مع أي عوائق تواجه المصدرين في قطاع صناعة الملابس، وهو ما يعكس رؤية الدولة والحكومة ممثلة في وزارة المالية لدعم التحركات الهادفة لنهضة الصادرات المصرية.

وبدوره أكد الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، أن هذا البرتوكول يأتي في إطار التعاون بين الجهات الحكومية والمجالس التصديرية لتسهيل انسياب وتدفق الصادرات المصرية لمختلف الأسواق الخارجية من خلال دخول أسواق جديدة أو التوسع في الأسواق الحالية، وكذا التواصل الجاد والفعال مع المصدرين والمنتجين وحل مشاكلهم وتقديم أوجه الدعم والمساعدة من خلال تيسير الإجراءات وحل المشاكل الجمركية.

وأشار إلي ضرورة تذليل المعوقات التي قد تواجه قطاع التصدير في مصر، وتعزيز الجهود في دعم ومساعدة القطاع التصديري والتغلب على العقبات التي قد تواجههما وتكثيف التعاون والتنسيق على كافة المستويات لتحقيق الهدف المنشود بالوصول بالصادرات المصرية إلي 100 مليار دولار.