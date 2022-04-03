شكرا لقرائتكم خبر عن "هدف" يتعاون مع "دسر" لتأهيل الكوادر في الصناعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" والشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية "دسر" مذكرة تعاون، بهدف تنمية وتطوير رأس المال البشري في المجال الصناعي وتوحيد الجهود وتعزيز التعاون في إيجاد الحلول ومعالجة التحديات التي تواجه الكوادر الوطنية، من أجل الإسهام في تنمية الاقتصاد الوطني ورفع نسب التوطين واستدامة الموارد البشرية.

ونصت مذكرة التعاون على تنمية وتطوير رأس المال البشري بما يخدم المجال الصناعي، وحصر الاحتياجات التدريبية وتقديم برامج دعم تتوافق معها، وإطلاق مبادرات لتأهيل الباحثين عن عمل بمهارات من أهمها أساسيات التشغيل والمهارات التقنية والهندسية والمهنية، بالإضافة إلى تصميم وتنفيذ أنشطة تختص بالتوظيف في القطاع الصناعي.