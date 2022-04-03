الاقتصاد

ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات أولى جلسات شهر رمضان

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القاهرة - سامية سيد - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، أول جلسة خلال شهر رمضان، بارتفاع جماعي للمؤشرات.

 

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 11273 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 1932 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 13796 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 4454 نقطة.

 

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 1911 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 2899 نقطة.

 

 

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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