شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات أولى جلسات شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، أول جلسة خلال شهر رمضان، بارتفاع جماعي للمؤشرات.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 11273 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 1932 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 13796 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 4454 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 1911 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 2899 نقطة.