شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جهود الدولة للقضاء التام على الجوع في 8 نقاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسعى الدولة المصرية بحلول عام 2030، القضاء التام على الجوع، وتأمين الغذاء للفقراء والفئات الضعيفة "خاصة الرضع"، مع وضع نهاية لجميع أشكال سوء التغذية، والوصول لمرحلة الأمن الغذائي للجميع.



وأوضح تقرير لوزارة التخطيط أن الدولة تعمل على القضاء التام على الجوع، وقد نتج عن جهود الدولة لتحقيق هذا الهدف تحسن العديد من المؤشرات التنموية حيث من خلال

1- توجيه 150 مليار جنيه لدعم الخبز ( في 3 سنوات ) بمعدل نمو بلغ 50 ٪ مقارنة بالثلاث سنوات السابقة ، ليبلغ عدد المستفيدين 72 مليون مواطن إلى جانب 2- توجيه 252 مليار جنيه لدعم السلع التموينية ( في 3 سنوات ) بمعدل نمو بلغ 47 % مقارنة بالثلاث سنوات السابقة ،

3- بلغ عدد المستفيدين من دغم السلع التموينية 64 مليون مواطن

4-بلغت نسبة الأسر الأكثر احتياجا المستفيدة من دعم السلع التموينية حوالي ٩١ ٪

5- بلغت نسبة الأسر التي تم تغطيتها ببطاقات التموين حوالي 84 ٪

6- ترتفع هذه النسبة في الريف لتصل إلى 91,1 ٪ مقابل 74,9 % في الحضر .

7- بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي من الأسماك 95 ٪ مقارنة بنسبة بلغت 87 ٪ عام ٢٠١٤

8- بلغت نسبة الإكتفاء الذاتي من اللحوم البيضاء 98 ٪ مقارنة بنسبة بلغت ٩٣ ٪ عام ٢٠١٥ .