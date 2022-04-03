شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جهود الدولة في القضاء على الفقر من خلال 5 نقاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال الـ7 سنوات الماضية، أولى الرئيس السيسي اهتمامه بالمواطن المصري، وقدم له برامج عديدة للحماية الاجتماعية، كان من أبرزها برنامج "تكافل وكرامة"، و"2 كفاية"، و"100 مليون صحة" واهتمامه بأصحاب المعاشات، وغيرها من البرامج التي ظل يعمل عليها طوال السنوات الماضية، ومازال العمل مستمر من أجل حياة كريمة لكل مواطن مصري.

أوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حول جهود الحكومة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة أنه فيما يخص الهدف الأول: القضاء على الفقر فقد وجهت الدولة 750 مليار جنيه (من الموازنة العامة للدولة) خلال الفترة (18/2019ـ20/2021) لبرامج الحماية الاجتماعية بمعدل نمو بلغ 50 % بين عامي (15/2016ـ 20/2021) ، وقد نتج عن ذلك تحقق العديد من الإنجازات في مجال الحماية الاجتماعية

1-استفادة 3,8 مليون أسرة ( 14.1 مليون مواطن ) من برامج الدعم النقدي،

2-استفادة 1.1 مليون مواطن من أصحاب الهمم من برامج الدعم النقدي بنسبة 8 % من جملة عدد المستفيدين

3- شملت المرحلة التمهيدية من مبادرة " حياة كريمة " توجيه حوالي 15 مليار جنيه لتطوير أكثر 375 قرية احتياجا في مصـر ( 4.5 مليون مواطن ) نتج عنها خفض معدلات الفقر في هذه القرى في المتوسط بـ نقطة مئوية .

4- قد نتج عن هذه الجهود تحسن العديد من المؤشرات التنموية منها انخفاض معدل الفقر عام 19/2020 لأول مرة منذ 99/2000 لیبلغ 29,7٪

5-انخفاض معدل الفقر المدقع من 6.2٪ عام 17/2018 إلى 4.5 % عام 2019/2020.