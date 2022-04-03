شكرا لقرائتكم خبر عن «مجلس الرماح» يعزز الروابط الأخوية في الشهر الفضيل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توافد المهنئون على «مجلس الرماح» بالدمام، وتبادلوا التهاني والتبريكات، بحلول شهر رمضان المبارك.

وأكد رجل الأعمال علي الرماح، حرصه على هذه العادة المباركة التي تمثل فرصة للقاء الأحباب، وتوطيد العلاقات الأخوية، والروابط المجتمعية، مع الأهل والأصدقاء ورجال الأعمال، وطوائف المجتمع كافة.

وأوضح أن الشهر الكريم، يجمع الناس دائما على الخير، وهو فرصة عظيمة، لتجديد روابط المحبة والوئام، والتواصل المجتمعي.