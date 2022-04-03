شكرا لقرائتكم خبر عن النفط ينهي تعاملات الأسبوع على تراجع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار النفط عند نهاية تعاملات الأسبوع الماضي يوم الجمعة، بعد اتفاق الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية على السحب من احتياطيات النفط الإستراتيجية. وخسرت العقود القياسية لخامي برنت وغرب تكساس الأمريكي 13 %، في أكبر انخفاض أسبوعي لهما في عامين، بعد إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن الإفراج عن نفط من مخزونات الطوارئ.

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 32 سنتا أو 0.3 % إلى 104.39 دولار للبرميل وانخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي 1.01 دولار أو 1 % إلى 99.27 دولار للبرميل. وأعلن تكتل أوبك+ ،الخميس الماضي، التزامه بخطط زيادة الإنتاج 432 ألف برميل يوميا في مايو.

ويوم الخميس تراجعت أسعار النفط الأمريكي بنسبة 7 % لتغلق فوق 100 دولار بقليل وأغلقت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو، منخفضة 5.54 دولار أو 4.8 % إلى 107.91 دولار للبرميل.

وعاودت أسعار العقود الآجلة للنفط ارتفاعها خلال تعاملات يوم الأربعاء، وتراجعت أسعار النفط يوم الثلاثاء، وانخفضت أسعار النفط 7 % يوم الإثنين.