شكرا لقرائتكم خبر عن 1.655 تريليون ريال أصول المملكة الاحتياطية بالخارج في فبراير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف البنك المركزي السعودي «ساما» أن الأصول الاحتياطية للمملكة بالخارج بلغت في فبراير الماضي نحو 1.655 تريليون ريال، مقارنة بـ 1.675 تريليون ريال، في يناير 2022، بانخفاض قدره 1.2 %، بينما ارتفعت على أساس سنوي بنسبة طفيفة قدرها 0.05 %، مقارنة بـ 1.654 تريليون ريال في فبراير من عام 2021.

وأشارت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن «ساما» إلى أن الاستثمارات في الأوراق المالية في الخارج، بلغت في فبراير الماضي، نحو 1.116 تريليون ريال، مقابل 1.119 تريليون ريال في يناير 2022، بانخفاض قدره 0.2 %، بينما تراجع على أساس سنوي بنسبة 0.5 %، مقارنة بـ 1.122 تريليون ريال في فبراير الماضي.

وأوضحت النشرة أن النقد الأجنبي والودائع في الخارج بلغت في فبراير الماضي 442.061 مليار ريال، مقارنة بـ 459.765 مليار ريال في يناير 2022، منخفضة بنسبة 3.9 %، بينما تراجعت على أساس سنوي، بنسبة 9.04 %، مقارنة بـ 486.009 مليار ريال في فبراير من العام الماضي.

وأفادت النشرة بأن حقوق السحب الخاصة بلغت في فبراير الماضي نحو 80.666 مليار ريال، مقارنة بـ 80.486 مليار ريال في يناير 2022، مرتفعة بنسبة 0.2 %، بينما قفزت على أساس سنوي، بنسبة 155.2 %، مقارنة بـ 31.611 مليار ريال في فبراير من العام الماضي.

ولفتت النشرة إلى أن وضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي بلغ في فبراير الماضي نحو 14.477 مليار ريال، مقارنة بـ 14.558 مليار ريال في يناير 2022، منخفضا بنسبة 0.6 %، فيما ارتفع على أساس سنوي بنسبة 7.4 %، مقارنة بـ 13.478 مليار ريال في الشهر المماثل من عام 2021، بينما استقر الذهب النقدي عند 1.624 مليار ريال.

وبحسب النشرة، فإن الأصول الاحتياطية للمملكة بالخارج سجلت في الربع الأول من العام الماضي نحو 1.683 تريليون ريال، وفي الربع الثاني 1.672 تريليون ريال، بينما سجلت في الربع الثالث 1.745 تريليون ريال، في حين بلغت في الربع الرابع 1.707 تريليون ريال.

ووفقا للنشرة، فإن الاستثمارات في الأوراق المالية في الخارج بلغت في الربع الأول من العام الماضي نحو 1.124 تريليون ريال، وفي الربع الثاني، 1.109 تريليون ريال، بينما في الربع الثالث 1.136 تريليون ريال، في حين سجلت في الربع الرابع 1.116 تريليون ريال.

ونوهت النشرة بأن النقد الأجنبي والودائع في الخارج بلغا في الربع الأول من العام الماضي 513.633 مليار ريال، وفي الثاني 515.036 مليار ريال، بينما في الربع الثالث 511.376 مليار ريال، وفي الربع الرابع سجلا 494.049 مليار ريال.

وذكرت النشرة أن حقوق السحب الخاصة في الربع الأول من عام 2021، بلغت 30.969 مليار ريال، وفي الربع الثاني 31.215 مليار ريال، بينما في الربع الثالث بلغت 81.431 مليار ريال، في حين سجلت في الربع الرابع 80.783 مليار ريال، مشيرة إلى أن وضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي بلغ في الربع الأول من العام الماضي 12.994 مليار ريال، وفي الربع الثاني 14.469 مليار ريال، وفي الربع الثالث 14.446 مليار ريال، وفي الربع الرابع 14.619 مليار ريال.