شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الإحصاء: واردات مصر من الفول سجلت 39 مليون دولار ديسمبر الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع حلول شهر رمضان، يعتبر الفول من الأطعمة الأساسية على مائدة السحور المصريين، لذا فهو يكتسب أهمية كبيرة في توفير احتياجاته بالسوق المحلية، وهو ما رصدته بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في أحدث تقاريره المعلوماتية.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الواردات المصرية من الفول العريض في شهر ديسمبر الماضي شهدت ارتفاعا ملحوظا وبلغت قيمتها الإجمالية نحو 39 مليون و748 ألف دولار في شهر ديسمبر الماضي، بينما سجلت في شهر ديسمبر عام 2021 نحو 27 مليون و934 ألف دولار، بزيادة بلغت نحو 11 مليون و814 ألف دولار.

وإجمالا على مدار العام تراجعت القيمة الإجمالية للواردات المصرية من الفول بنهاية العام الماضي 2021، حيث تراجعت القيمة الإجمالية للواردات المصرية من الفول العريض وسجلت القيمة الإجمالية لوارداته نحو 222 مليون و46 ألف دولار، مقابل 255 مليون و266 ألف دولار في نفس الفترة عام 2020، بتراجع بلغت قيمته نحو 33 مليون و220 ألف دولار.

وتعتبر واردات الفول العريض ضمن قائمة أهم الواردات المصرية من السلع الزراعية، والتي بلغت قيمتها الإجمالية في ديسمبر الماضي نحو 980 مليون و38 ألف دولار، مقابل 943 مليون و309 ألف دولار في شهر ديسمبر عام 2020، بزيادة بلغت نحو 36 مليون و729 ألف دولار.