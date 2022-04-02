3 آلاف زيارة لمتابعة وفرة السلع والمنتجات الرمضانية

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وأكدت متابعتها المستمرة لضمان وفرة السلع الغذائية والمنتجات الرمضانية في الأسواق المحلية ومنافذ البيع، خصوصا السلع والمنتجات الأساسية والاستهلاكية التي يقبل عليها المستهلكون خلال شهر رمضان المبارك.
ونفذت الوزارة ضمن خطة عملها الموسمية للشهر الكريم هذا العام 1443 جولات استباقية للرقابة على المستودعات والأسواق بكافة مناطق المملكة بهدف رصد أي مؤثرات على حركة العرض والطلب وتلبية أي زيادة مطلوبة، والتأكد من تعدد موردي السلع والمنتجات، واتخاذ الإجراءات النظامية تجاه مخالفات أنظمة حماية المستهلك.
وتعمل وزارة التجارة طوال الشهر الفضيل ومواسم العمرة والزيارة على متابعة توافر المواد الغذائية والتموينية الأساسية بما يحقق الاحتياجات المطلوبة للاستهلاك خلال الشهر الكريم، بالإضافة إلى التحقق من تأمين مخزون كاف، وضبط محاولات التأثير على الأسعار، وضمان سلامة وصلاحية السلع المعروضة للاستهلاك، ومتابعة التزام المراكز والمحال التجارية بوضع بطاقات الأسعار على المعروضات، ومطابقة الأسعار مع صناديق المحاسبة، وضبط حالات الغش والتضليل للعروض الترويجية التي عادة ما تصاحب دخول الشهر الكريم.
جولات لمتابعة السلع الرمضانية
العدد: 3100 زيارة
الفترة: 28-31
الأهداف:
- ضمان وفرة السلع الرمضانية في الأسواق
- رصد أي مؤثرات على العرض والطلب
- تلبية أي زيادة مطلوبة في جانب الطلب
- التأكد من تعدد موردي السلع والمنتجات
- اتخاذ الإجراءات تجاه مخالفات حماية المستهلك
- التحقق من تأمين مخزون كاف
- ضبط محاولات التأثير على الأسعار
- ضمان سلامة وصلاحية السلع للاستهلاك
- متابعة التزام المحال بوضع بطاقات الأسعار
- مطابقة الأسعار مع صناديق المحاسبة
- ضبط الغش والتضليل للعروض الترويجية
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