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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جمعية حماية المستهلك أطلقت مركز خدمة المستهلك الافتراضي، الذي يقدم خدماته لجميع المستهلكين في المملكة، حيث يتم حاليا تقديم خدمات الاستشارات القانونية وتشمل توجيه المستهلك وإرشاده للجهات المعنية بحل مشكلته.

ويتم دعم المستهلك عن طريق المركز بصياغة الشكوى التي سوف يقدمها للجهات المختصة بعد النظر في معطيات المشكلة، إضافة إلى مساندته في تقديم الاستشارة القانونية في حال رغبته بالتوجه للقضاء، والمساندة في صياغة صحيفة الدعوى.

وجرى تفعيل الخدمات بناء على تجارب الجمعية في هذا المجال ودراسة نماذج الحالات لبعض المستهلكين الذين استفادوا من هذه الخدمات في مراحلها التجريبية.