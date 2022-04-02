شكرا لقرائتكم خبر جمعية حماية المستهلك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويتم دعم المستهلك عن طريق المركز بصياغة الشكوى التي سوف يقدمها للجهات المختصة بعد النظر في معطيات المشكلة، إضافة إلى مساندته في تقديم الاستشارة القانونية في حال رغبته بالتوجه للقضاء، والمساندة في صياغة صحيفة الدعوى.
وجرى تفعيل الخدمات بناء على تجارب الجمعية في هذا المجال ودراسة نماذج الحالات لبعض المستهلكين الذين استفادوا من هذه الخدمات في مراحلها التجريبية.
كانت هذه تفاصيل خبر جمعية حماية المستهلك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.