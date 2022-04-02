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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - 20 فرصة استثمارية طرحتها أمانة الشرقية في محافظة بقيق، بهدف إبراز الملامح الاستثمارية وتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي والعمراني في المحافظة. وأوضحت الأمانة أن الفرص الاستثمارية تأتي كمرحلة أولى وفق خطة الاستثمار لعام 2022م؛ لتعزيز مسيرة التنمية والخدمات في المحافظة ودعم رواد الأعمال والمستثمرين وخلق فرص بيئية استثمارية جاذبة تسهم في التنمية الاقتصادية والسياحية والخدمية، مبينة أنه ضمن الفرص الاستثمارية المطروحة قاعة أفراح بمساحة 10 آلاف م2 ومراكز تجارية ومطاعم وكافتيريات ومستودعات لأنشطة متنوعة.



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