شكرا لقرائتكم خبر أرامكو تشغل أول محرك كهربائي بقوة 10,000 حصان مصنع محليا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت شركة أرامكو، تشغيل أكبر محرك حث كهربائي مصنع بالكامل في المملكة، ضمن جهودها الرامية لتوطين تصنيع المحركات الكهربائية الكبرى.

وأوضحت في بيان أن المحرك تبلغ قوته 10,000 حصان ويهدف إلى تشغيل ضاغط الغاز في معمل الغاز البري، المسؤول عن تغذية شبكة الغاز الرئيسة في المملكة بالغاز الطبيعي. وتولت شركة تيكو الشرق الأوسط للكهرباء والمعدات المحدودة (تي إم إي)، في المدينة الصناعية الثانية بالدمام، عملية تصنيع هذا المحرك بالكامل محليا.

وأكد كبير مهندسي أرامكو السعودية خالد القحطاني أن الإنجاز شاهد على نجاح التعاون الوثيق بين خبراء أرامكو السعودية المختصين في مجال الهندسة والتوطين وشركة تي إم إي، كما يُعد نقطة تحول في مسيرة قطاع تصنيع المحركات الكهربائية في المملكة.

وبين أن أرامكو السعودية مستمرة في قيادة جهود التوطين للإسهام في تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة بما يتماشى مع رؤية 2030، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز يعد استكمالا لالتزام الشركة المستمر بالتوطين الذي يرمي إلى توجيه 70% من إجمالي مشتريات أرامكو السعودية إلى الموردين والمصنعين ومقدمي الخدمات المحليين.

وقال مدير إدارة التنمية الصناعية والتوريد الاستراتيجي بالوكالة، أحمد الزهراني «إن أرامكو السعودية ستواصل العمل مع المصنعين المحليين لتحقيق فوائد ملموسة على المدى الطويل، واستكشاف فرص أعمال جديدة محليا، وإنشاء سلسلة توريد محلية موثوقة، وإبراز المملكة بوصفها المورد المفضل في قطاع النفط والطاقة».

يذكر أن المحركات الكهربائية هي العمود الفقري لقطاع النفط والغاز، مما يضفي أهمية ملحة لتوطين مثل هذه السلعة المهمة لمواصلة تعزيز التصنيع داخل المملكة، الأمر الذي دعا فريق الهندسة في أرامكو السعودية للعمل على تحقيق أهداف برنامج اكتفاء الذي أطلقته الشركة، وعمل عدد من الخبراء في مجال الهندسة كان معظمهم من إدارة الخدمات الاستشارية وإدارة التفتيش، بشكل وثيق مع شركة تي إم إي، لبناء المعرفة الفنية اللازمة، وتحديد قدرات التصنيع، وضمان التنفيذ الفاعل لنظام إدارة الجودة.